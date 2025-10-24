Drama im Heim: Patient trank Spülmittel und starb

„Onkel war immer extrem durstig“

Trotzdem stand sie offen. Was einen demenzkranken alten Herren das Leben kostete, weil er etwas trinken wollte. Sein Neffe hatte sich um ihn gekümmert und berichtet, dass der Onkel extrem durstig gewesen sei und daher auch immer gefüllte Thermoskannen bei ihm gestanden seien. „Daran kann ich mich nicht erinnern“, meint dazu eine Pflegerin. Da noch weitere Zeugen befragt werden müssen, wurde vertagt.