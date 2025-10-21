Wie Sie aus der Kürbiszeit das Maximum herausholen

Es gibt kein Entkommen: Kürbisse sind gerade überall – ob als Deko oder auf der Speisekarte. Doch selbst für jene, die weder mit Kürbiscremesuppe noch mit Halloween-Schmuck etwas am Hut haben, gibt die Frucht einiges her. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit den bunten Herbst-Helden Ihrem Körper und Ihrem Garten Gutes tun können – und wie vielleicht doch die perfekte Kürbis-Laterne gelingt.