SPÖ Vice-Chancellor
Babler: “Weekend shopping costs me around €200”
Austria's Vice-Chancellor and SPÖ party leader Andreas Babler in an interview: On massive inflation, cuts for pensioners, the new social welfare system, those refusing to integrate and his pain threshold in the face of poor polls. How does he want to make life more affordable for people?
"Krone": Mr. Babler, you were a filler and shift worker at Vöslauer Mineralwasser from 2001 to 2004. What would the shift worker Babler think of Vice-Chancellor Babler today?
Andreas Babler: I would be proud that it is possible in Austria to take on political responsibility even with a working-class biography. That would have impressed me.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.