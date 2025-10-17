Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Al Pacino trauert

Bewegender Abschied von „Lebensmensch“ Keaton

Society International
17.10.2025 09:39
Al Pacino und Diane Keaton – hier im Film „Der Pate – Teil II“ – waren sowohl auf der Leinwand ...
Al Pacino und Diane Keaton – hier im Film „Der Pate – Teil II“ – waren sowohl auf der Leinwand als auf privat über lange Jahre ein Liebespaar.(Bild: Everett Collection (82156) / Everett Collection / picturedesk.com)

Nach dem plötzlichen Tod von Diane Keaton (†79) bricht Leinwand-Legende Al Pacino (85) nun sein Schweigen. In einer ergreifenden Botschaft spricht er über die Frau, die „die Richtung seines Lebens beeinflusst“ hat. 

0 Kommentare

Am  11. Oktober, verstarb die geliebte Schauspielerin Diane Keaton im Alter von 79 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung. Sie wurde bereits am 14. Oktober eingeäschert. Ein Verlust, der nicht nur ihre Familie und die Filmwelt erschüttert, sondern vor allem ihren ehemaligen Lebenspartner Al Pacino tief getroffen hat.

Der 85-jährige Pacino, der momentan für Dreharbeiten in Paris ist, meldete sich erst am Donnerstag, mit einem Statement, das über die Nachrichtenseite „Deadline“ veröffentlicht wurde, zu Wort. Vorher sei er zu betroffen gewesen, um öffentlich zu trauern.

Diane Keaton starb am 11. Oktober 2025 an einer Lungenentzündung.
Diane Keaton starb am 11. Oktober 2025 an einer Lungenentzündung.(Bild: AP/Gregorio Borgia)

Seine Worte geben nun einen berührenden Einblick in eine legendäre Hollywood-Liebe, die die Zeit überdauert hat.

„Sie war meine Partnerin, meine Freundin ...“
„Als ich die Nachricht zum ersten Mal hörte, war ich erschüttert“, gesteht der Star. Was dann folgt, ist eine wahre Liebeserklärung: „Diane war meine Partnerin, meine Freundin, jemand, der mir Freude schenkte und bei mehr als einer Gelegenheit die Richtung meines Lebens beeinflusst hat.“

Zitat Icon

Ich werde sie immer in Erinnerung behalten. Sie konnte fliegen – und in meinem Herzen wird sie das immer tun.

Al Pacino über Diane Keaton

Pacino und Keaton, die auf der Leinwand als das berühmte Paar Michael und Kay Corleone in den „Der Pate“-Filmen glänzten, waren auch abseits der Kameras ein Paar. Obwohl ihre Beziehung vor über 30 Jahren endete, sind die Gefühle für Pacino noch immer präsent. „Obwohl über 30 Jahre vergangen sind, seit wir zusammen waren, bleiben die Erinnerungen lebendig, und mit ihrem Tod sind sie mit einer Wucht zurückgekehrt, die sowohl schmerzhaft als auch bewegend ist.“

Die Liebe, für die sie kämpfte
Die Chemie zwischen den beiden war legendär – und das nicht nur im Film. Keaton selbst gestand 2017 gegenüber People, dass sie bereits bei den Dreharbeiten zu „Der Pate“ 1971 „schon verknallt“ in Pacino war. Als sie dann ein Paar wurden, war sie „verrückt nach ihm“. Sie beschrieb ihn als „charmant, urkomisch, ein Nonstop-Redner“ und hob eine besondere Seite hervor: „Es gab einen Aspekt an ihm, der war wie ein verlorenes Waisenkind, wie so eine Art verrückter Idiot savant. Und ach, wunderschön!“

Keaton, die niemals heiratete, stellte Pacino schließlich ein Ultimatum, da er sich nicht festlegen wollte. Es kam zur Trennung, ein Schritt, den sie damals bedauerte: „Ich habe hart daran gearbeitet. Ich bin es nicht perfekt angegangen.“

Al Pacino erklärte, er werde seine verstorbene ehemalige Lebenspartnerin Diane Keaton immer im ...
Al Pacino erklärte, er werde seine verstorbene ehemalige Lebenspartnerin Diane Keaton immer im „Herzen behalten“.(Bild: AP/Andy Kropa)

Al Pacinos Hommage endet mit einer tiefen Bewunderung für die einzigartige Persönlichkeit der Schauspielerin, die in ihrem Leben auch mit anderen Leinwand-Ikonen wie Woody Allen und Warren Beatty liiert war. 

„Sie lebte ohne Grenzen, und alles, was sie berührte, trug ihre unverkennbare Energie ... Sie öffnete anderen Menschen Türen, inspirierte Generationen und verkörperte eine einmalige Gabe, die durch ihre Arbeit und ihr Leben strahlte.“

Lesen Sie auch:
Diane Keaton starb am Wochenende im Alter von 79 Jahren. Jetzt wurde die Todesursache bekannt.
Emotionale Botschaft
Diane Keaton: Familie gab Todesursache bekannt
16.10.2025
Unglaubliches Erbe!
Wegen Hobby hinterlässt Keaton ein Mega-Vermögen!
13.10.2025
Trauer in Hollywood
Oscar-Preisträgerin Diane Keaton (79) ist tot
11.10.2025

Voller Liebe fügte er hinzu:  „Die Menschen werden sie vermissen, aber mehr noch werden sie sich an sie erinnern. Sie hat Spuren hinterlassen, die nicht verblassen können. Sie war unaufhaltsam, widerstandsfähig und vor allem zutiefst menschlich. Ich werde sie immer in Erinnerung behalten. Sie konnte fliegen – und in meinem Herzen wird sie das immer tun.“

Diane Keaton hinterlässt ihre beiden Kinder, Tochter Dexter (29) und Sohn Duke (25). 

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
237.193 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.420 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Adabei Österreich
Die Bilder: Habsburg-Ex Francesca hat geheiratet!
114.802 mal gelesen
Frisch vermählt: Francesca von Thyssen-Bornemisza und Markus Reyman
Mehr Society International
„All’s Fair“-Premiere
Mama Kris stiehlt Kim Kardashian die Show!
Al Pacino trauert
Bewegender Abschied von „Lebensmensch“ Keaton
SIE ist seine Neue
Rapper Eminem: Erste feste Beziehung seit 2006
Nach Sturz in Studio
Früherer Kiss-Gitarrist Ace Frehley ist tot
Cut-outs und Latex
Kylie Jenner kopiert Kendalls heißestes Outfit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf