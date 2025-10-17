Bewegender Abschied von „Lebensmensch“ Keaton

Nach dem plötzlichen Tod von Diane Keaton (†79) bricht Leinwand-Legende Al Pacino (85) nun sein Schweigen. In einer ergreifenden Botschaft spricht er über die Frau, die „die Richtung seines Lebens beeinflusst“ hat.
Am 11. Oktober, verstarb die geliebte Schauspielerin Diane Keaton im Alter von 79 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung. Sie wurde bereits am 14. Oktober eingeäschert. Ein Verlust, der nicht nur ihre Familie und die Filmwelt erschüttert, sondern vor allem ihren ehemaligen Lebenspartner Al Pacino tief getroffen hat.
Der 85-jährige Pacino, der momentan für Dreharbeiten in Paris ist, meldete sich erst am Donnerstag, mit einem Statement, das über die Nachrichtenseite „Deadline“ veröffentlicht wurde, zu Wort. Vorher sei er zu betroffen gewesen, um öffentlich zu trauern.
Seine Worte geben nun einen berührenden Einblick in eine legendäre Hollywood-Liebe, die die Zeit überdauert hat.
„Sie war meine Partnerin, meine Freundin ...“
„Als ich die Nachricht zum ersten Mal hörte, war ich erschüttert“, gesteht der Star. Was dann folgt, ist eine wahre Liebeserklärung: „Diane war meine Partnerin, meine Freundin, jemand, der mir Freude schenkte und bei mehr als einer Gelegenheit die Richtung meines Lebens beeinflusst hat.“
Ich werde sie immer in Erinnerung behalten. Sie konnte fliegen – und in meinem Herzen wird sie das immer tun.
Al Pacino über Diane Keaton
Pacino und Keaton, die auf der Leinwand als das berühmte Paar Michael und Kay Corleone in den „Der Pate“-Filmen glänzten, waren auch abseits der Kameras ein Paar. Obwohl ihre Beziehung vor über 30 Jahren endete, sind die Gefühle für Pacino noch immer präsent. „Obwohl über 30 Jahre vergangen sind, seit wir zusammen waren, bleiben die Erinnerungen lebendig, und mit ihrem Tod sind sie mit einer Wucht zurückgekehrt, die sowohl schmerzhaft als auch bewegend ist.“
Die Liebe, für die sie kämpfte
Die Chemie zwischen den beiden war legendär – und das nicht nur im Film. Keaton selbst gestand 2017 gegenüber People, dass sie bereits bei den Dreharbeiten zu „Der Pate“ 1971 „schon verknallt“ in Pacino war. Als sie dann ein Paar wurden, war sie „verrückt nach ihm“. Sie beschrieb ihn als „charmant, urkomisch, ein Nonstop-Redner“ und hob eine besondere Seite hervor: „Es gab einen Aspekt an ihm, der war wie ein verlorenes Waisenkind, wie so eine Art verrückter Idiot savant. Und ach, wunderschön!“
Keaton, die niemals heiratete, stellte Pacino schließlich ein Ultimatum, da er sich nicht festlegen wollte. Es kam zur Trennung, ein Schritt, den sie damals bedauerte: „Ich habe hart daran gearbeitet. Ich bin es nicht perfekt angegangen.“
Al Pacinos Hommage endet mit einer tiefen Bewunderung für die einzigartige Persönlichkeit der Schauspielerin, die in ihrem Leben auch mit anderen Leinwand-Ikonen wie Woody Allen und Warren Beatty liiert war.
„Sie lebte ohne Grenzen, und alles, was sie berührte, trug ihre unverkennbare Energie ... Sie öffnete anderen Menschen Türen, inspirierte Generationen und verkörperte eine einmalige Gabe, die durch ihre Arbeit und ihr Leben strahlte.“
Voller Liebe fügte er hinzu: „Die Menschen werden sie vermissen, aber mehr noch werden sie sich an sie erinnern. Sie hat Spuren hinterlassen, die nicht verblassen können. Sie war unaufhaltsam, widerstandsfähig und vor allem zutiefst menschlich. Ich werde sie immer in Erinnerung behalten. Sie konnte fliegen – und in meinem Herzen wird sie das immer tun.“
Diane Keaton hinterlässt ihre beiden Kinder, Tochter Dexter (29) und Sohn Duke (25).
