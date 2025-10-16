Diane Keaton: Familie gab Todesursache bekannt

Der Schock über den Tod von Diane Keaton im Alter von 79 Jahren sitzt in Hollywood noch immer tief. Jetzt gab die Familie der Schauspielerin die Todesursache bekannt.
Wie Keatons Familie nun bestätigte, starb die Oscarpreisträgerin am 11. Oktober an einer Lungenentzündung. Das „People“-Magazin veröffentlichte zudem ein Statement im Namen von Keatons Liebsten.
Familie dankte für Anteilnahme
In diesem hieß es: „Die Familie Keaton ist unendlich dankbar für die außergewöhnlichen Botschaften der Liebe und Unterstützung, die sie in den letzten Tagen für ihre geliebte Diane erhalten hat.“
Diane Keaton verzauberte ihre Fans nicht nur auf der Leinwand, die Schauspielerin war auch für ihr großes Engagement im Tierschutz und bei der Obdachlosenhilfe bekannt. „Sie liebte ihre Tiere und unterstützte unermüdlich die obdachlose Gemeinschaft. Spenden an eine örtliche Tafel oder ein Tierheim wären ein wunderbares Andenken an sie“, fuhr die Familie in ihrem Statement daher fort.
Wie „TMZ“ berichtete, wurden die Rettungskräfte am Samstagmorgen zu Keatons Haus in Los Angeles gerufen. Die Schauspielerin wurde in ein nahegelegenes Spital gebracht, konnte aber nicht mehr gerettet werden.
Oscar für „Stadtneurotiker“
Die Hollywood-Schauspielerin wurde am 5. Jänner 1946 in Los Angeles geboren. Vielen Filmliebhabern bekannt wurde sie durch das Mafia-Epos „Der Pate“ von Francis Ford Coppola und dessen Fortsetzungen. Darin spielte sie Kay Adams, die Geliebte und spätere Ehefrau von dem von Al Pacino verkörperten Mafiaboss Michael Corleone.
Für ihr unermüdliches Schaffen wurde Keaton bei verschiedenen Filmfestivals geehrt. Bei ihrem Oscar als Beste Hauptdarstellerin 1978 wurde sie für die Verkörperung von Annie Hall in „Der Stadtneurotiker“ gewürdigt, der Freundin des von Woody Allen gespielten Hauptdarstellers Alvy Singer.
Neben ihrem Oscar-Gewinn für „Der Stadtneurotiker“ wurde Keaton drei weitere Male für den wichtigsten Filmpreis der Welt nominiert. Zudem gewann sie Preise bei den Golden Globes und den britischen Baftas. Keaton trat bis zu ihrem Tod immer wieder vor die Kamera, zuletzt war sie im vergangenen Jahr in der Komödie „Summer Camp“ mit Kathy Bates und Alfre Woodard zu sehen.
