Diane Keaton: Familie gab Todesursache bekannt

Neben ihrem Oscar-Gewinn für „Der Stadtneurotiker“ wurde Keaton drei weitere Male für den wichtigsten Filmpreis der Welt nominiert. Zudem gewann sie Preise bei den Golden Globes und den britischen Baftas. Keaton trat bis zu ihrem Tod immer wieder vor die Kamera, zuletzt war sie im vergangenen Jahr in der Komödie „Summer Camp“ mit Kathy Bates und Alfre Woodard zu sehen.