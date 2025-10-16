Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Emotionale Botschaft

Diane Keaton: Familie gab Todesursache bekannt

Society International
16.10.2025 06:56
Diane Keaton starb am Wochenende im Alter von 79 Jahren. Jetzt wurde die Todesursache bekannt.
Diane Keaton starb am Wochenende im Alter von 79 Jahren. Jetzt wurde die Todesursache bekannt.(Bild: AP/Chris Pizzello)

Der Schock über den Tod von Diane Keaton im Alter von 79 Jahren sitzt in Hollywood noch immer tief. Jetzt gab die Familie der Schauspielerin die Todesursache bekannt.

0 Kommentare

Wie Keatons Familie nun bestätigte, starb die Oscarpreisträgerin am 11. Oktober an einer Lungenentzündung. Das „People“-Magazin veröffentlichte zudem ein Statement im Namen von Keatons Liebsten. 

Familie dankte für Anteilnahme
In diesem hieß es: „Die Familie Keaton ist unendlich dankbar für die außergewöhnlichen Botschaften der Liebe und Unterstützung, die sie in den letzten Tagen für ihre geliebte Diane erhalten hat.“

Die Familie bestätigte nun: Diane Keaton starb an einer Lungenentzündung.
Die Familie bestätigte nun: Diane Keaton starb an einer Lungenentzündung.(Bild: AP/Willy Sanjuan)

Diane Keaton verzauberte ihre Fans nicht nur auf der Leinwand, die Schauspielerin war auch für ihr großes Engagement im Tierschutz und bei der Obdachlosenhilfe bekannt. „Sie liebte ihre Tiere und unterstützte unermüdlich die obdachlose Gemeinschaft. Spenden an eine örtliche Tafel oder ein Tierheim wären ein wunderbares Andenken an sie“, fuhr die Familie in ihrem Statement daher fort.

Wie „TMZ“ berichtete, wurden die Rettungskräfte am Samstagmorgen zu Keatons Haus in Los Angeles gerufen. Die Schauspielerin wurde in ein nahegelegenes Spital gebracht, konnte aber nicht mehr gerettet werden.

Oscar für „Stadtneurotiker“
Die Hollywood-Schauspielerin wurde am 5. Jänner 1946 in Los Angeles geboren. Vielen Filmliebhabern bekannt wurde sie durch das Mafia-Epos „Der Pate“ von Francis Ford Coppola und dessen Fortsetzungen. Darin spielte sie Kay Adams, die Geliebte und spätere Ehefrau von dem von Al Pacino verkörperten Mafiaboss Michael Corleone.

Für ihr unermüdliches Schaffen wurde Keaton bei verschiedenen Filmfestivals geehrt. Bei ihrem Oscar als Beste Hauptdarstellerin 1978 wurde sie für die Verkörperung von Annie Hall in „Der Stadtneurotiker“ gewürdigt, der Freundin des von Woody Allen gespielten Hauptdarstellers Alvy Singer.

Lesen Sie auch:
Hollywood rätselt über Diane Keatons plötzlichen Tod – Freunde sprechen von „herzzerreißendem“ ...
Erschütternde Details
„Herzzerreißender“ Verfall: Rätsel um Keatons Tod
13.10.2025
Unglaubliches Erbe!
Wegen Hobby hinterlässt Keaton ein Mega-Vermögen!
13.10.2025

Neben ihrem Oscar-Gewinn für „Der Stadtneurotiker“ wurde Keaton drei weitere Male für den wichtigsten Filmpreis der Welt nominiert. Zudem gewann sie Preise bei den Golden Globes und den britischen Baftas. Keaton trat bis zu ihrem Tod immer wieder vor die Kamera, zuletzt war sie im vergangenen Jahr in der Komödie „Summer Camp“ mit Kathy Bates und Alfre Woodard zu sehen.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
HollywoodLos Angeles
TodesursacheFamilie
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.086 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
226.617 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
152.309 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Mehr Society International
Liebes-Aus!
Tom Cruise und Ana de Armas haben sich getrennt
Emotionale Botschaft
Diane Keaton: Familie gab Todesursache bekannt
Mehr Spa als Schlaf!
Paris Hiltons irre 9-Stunden-Schönheitsroutine!
Botox hatte sie schon
Sängerin Charli XCX schockt mit Beauty-OP-Wunsch
Nach Serien-Hit:
Stephen Graham will Väter und Söhne versöhnen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf