Schärfere Regeln für Waffenbesitzer jetzt in Kraft

Zweite Welle an Änderungen für Mitte 2026 geplant

Weitere notwendige Verschärfungen, ohne praktische Auswirkungen auf gut ausgebildete und streng geprüfte Jäger und Schützen, würden laut dem Innenministerium bis Mitte nächsten Jahres umgesetzt. Diese sehen eine Umprogrammierung des Zentralen Waffenregisters vor. Zu diesem Zeitpunkt gelten strengere Prüfungen der waffenrechtlichen Verlässlichkeit sowie die Erhöhung der Qualität des klinisch-psychologischen Gutachtens. Außerdem sind ein verpflichtendes Explorationsgespräch und neue Testverfahren angekündigt. Zudem gilt dann eine Sperrfrist von zehn Jahren für all jene, die innerhalb eines Jahres zum zweiten Mal negativ beurteilt wurden.