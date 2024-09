Holländische Wanderin hält Bergretter auf Trab

Trotz winterlicher Bedingungen in Höhenlagen über 2000 Meter wollte eine niederländische Wandergruppe, deren Mitglieder zwischen 61 und 65 Jahre alt waren, am Mittwochnachmitttag in Gaschurn über einen markierten Wanderweg von der Wiesbadner Hütte über den 2737 Meter hohen Litznersattel zur Saarbrücke Hütte zu wandern. Das wurde einer 61-Jährigen zum Verhängnis.