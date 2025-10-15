Vorteilswelt
Assets in Vaduz

Foundation bunker: René Benko’s last secret

15.10.2025 12:22
René Benko at the start of the trial with lawyer Norbert Wess
René Benko at the start of the trial with lawyer Norbert Wess

How closely intertwined was the fallen Signa founder really with his Liechtenstein-based Ingbe Foundation? New documents raise questions about money flows and beneficiaries.

René Benko's star lawyer put his foot down on the first day of the trial. In an emotional plea, Norbert Wess tried to paint the picture of an entrepreneur who wanted to save his company at all costs. Even Benko's mother had made her contribution with a donation from a foundation. A central point in the defense speech: the foundation assets were not Benko's assets. Wess said: "False, falser, most false." The Ingbe Foundation in Liechtenstein was established in 2014 to "provide for Benko's loved ones". The last inflow of funds came in 2015, after which it operated on its own.

Porträt von Rainer Fleckl
Rainer Fleckl
