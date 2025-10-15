Zahl der älteren Arbeitslosen steigt weiter

Rund 124.900 Personen sind derzeit in Wien arbeitslos gemeldet, 13.209 davon sind unter 25 Jahre alt, 32.598 über 50 Jahre. Vor allem in der letzten Gruppe gab es einen Anstieg von 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der arbeitslosen Personen mit Behinderung sind in Wien gar um fast 14 Prozent in die Höhe geschnellt.