Mit goldenen Händen zu internationalen Ehren

Oscar für Kreativität

Gerade wurde die Wienerin in Monte Carlo mit einem internationalen Kunstpreis geehrt – dem 27. ihrer Karriere. Eine Ehre, die sie sich nicht entgehen ließ: „Ich fliege fast immer selbst hin. Diesmal war´s wunderschön – festlich, feierlich, aber herzlich.“ Ihr Atelier liegt im ersten Bezirk, direkt unter einem Glasdach. Wenn das Licht über ihre Leinwände tanzt, beginnt der Tag. „Ich male am Boden, mit den Händen – das Kreuz tut weh, aber das gehört dazu“, lacht sie. Mehr als 400 Bilder hat sie geschaffen, oft parallel, immer aus dem Bauch heraus. Inspiration findet sie überall: im Traum, in Begegnungen, in einem Sonnenaufgang.