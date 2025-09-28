Vorteilswelt
Zivildiener des Jahres auch privat Menschenretter

Wien
28.09.2025 11:00
Alessandro Rodia hat seinen Zivildienst bei der Wiener Berufsrettung absolviert und leistete ...
Alessandro Rodia hat seinen Zivildienst bei der Wiener Berufsrettung absolviert und leistete dabei Großartiges.(Bild: BKA / Schrötter)

Alessandro Rodia (19) rettete nicht nur in Uniform Menschenleben. Sein Einsatz wurde offiziell geehrt – und dafür verdient er unseren Titel „Wiener der Woche“.

0 Kommentare

Bereits zum 18. Mal sind im Bundeskanzleramt die Zivildiener des Jahres ausgezeichnet worden. Landessieger in Wien ist Alessandro Rodia. Er wurde von einer Fachjury aus über 150 Einreichungen ausgewählt und von Bundesministerin Claudia Plakolm (ÖVP) ausgezeichnet.

Seinen neunmonatigen Zivildienst leistete der 19-Jährige bei der Berufsrettung Wien. Von dort gibt es nur Lob über ihn: „Von Beginn an war er hochmotiviert, zeigte bei jedem Einsatz außergewöhnliches Engagement und überzeugte vor allem durch seine Empathie, Hilfsbereitschaft und mit seinem freundlichen Wesen.“

Mädchen das Leben gerettet
Einer seiner wichtigsten Einsätze war vielleicht jener außerhalb des Rettungsdienstes. Gemeinsam mit einer Polizeistreife rettete er ein Menschenleben. Ein junges Mädchen stand in suizidaler Absicht am Fenster eines Wohnhauses. Mit seiner ruhigen Art konnte Alessandro es überzeugen, die Wohnungstür zu öffnen und Unterstützung zuzulassen.

Von uns gibt es für dieses beeindruckende Engagement jetzt die Auszeichnung „Wiener der Woche“!

Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
Wien
