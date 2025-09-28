Zivildiener des Jahres auch privat Menschenretter

Alessandro Rodia (19) rettete nicht nur in Uniform Menschenleben. Sein Einsatz wurde offiziell geehrt – und dafür verdient er unseren Titel „Wiener der Woche“.
Bereits zum 18. Mal sind im Bundeskanzleramt die Zivildiener des Jahres ausgezeichnet worden. Landessieger in Wien ist Alessandro Rodia. Er wurde von einer Fachjury aus über 150 Einreichungen ausgewählt und von Bundesministerin Claudia Plakolm (ÖVP) ausgezeichnet.
Seinen neunmonatigen Zivildienst leistete der 19-Jährige bei der Berufsrettung Wien. Von dort gibt es nur Lob über ihn: „Von Beginn an war er hochmotiviert, zeigte bei jedem Einsatz außergewöhnliches Engagement und überzeugte vor allem durch seine Empathie, Hilfsbereitschaft und mit seinem freundlichen Wesen.“
Mädchen das Leben gerettet
Einer seiner wichtigsten Einsätze war vielleicht jener außerhalb des Rettungsdienstes. Gemeinsam mit einer Polizeistreife rettete er ein Menschenleben. Ein junges Mädchen stand in suizidaler Absicht am Fenster eines Wohnhauses. Mit seiner ruhigen Art konnte Alessandro es überzeugen, die Wohnungstür zu öffnen und Unterstützung zuzulassen.
Von uns gibt es für dieses beeindruckende Engagement jetzt die Auszeichnung „Wiener der Woche“!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.