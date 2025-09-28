Zivildiener des Jahres auch privat Menschenretter

Seinen neunmonatigen Zivildienst leistete der 19-Jährige bei der Berufsrettung Wien. Von dort gibt es nur Lob über ihn: „Von Beginn an war er hochmotiviert, zeigte bei jedem Einsatz außergewöhnliches Engagement und überzeugte vor allem durch seine Empathie, Hilfsbereitschaft und mit seinem freundlichen Wesen.“