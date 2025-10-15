Vatikan hat entschieden: Neuer Erzbischof für Wien

Wo der seelsorgische Weg begann

Sein seelsorgerischer Weg begann als Kaplan in St. Johann Nepomuk in Wien. Später wirkte er als Kurart der Dompfarre Wiener Neustadt und als Diözesanjugendseelsorger. Von 1995 bis 1998 unterstützte er Kardinal Christoph Schönborn als dessen Sekretär und widmete sich den Agenden der Erzdiözese. Danach folgten Jahre als Pfarrer in verschiedenen Gemeinde. Im Jänner 2023 wurde er zum Bischofsvikar des Vikariats Süd ernannt. Jetzt sitzt er am wichtigsten Kirchenstuhl des Landes.