Abschied vom „großen Brückenbauer“ Schönborn

Ökumenisches Taufgedächtnis

Der Gottesdienst beginnt mit einem ökumenischen Taufgedächtnis am gläsernen Taufbecken in der Mitte des Domes. Führende Persönlichkeiten aus 16 anderen christlichen Kirchen in Österreich, darunter sechs Bischöfe wie Michael Chalupka von der Evangelischen Kirche A.B., Maria Kubin von der Altkatholischen Kirche und Arsenios Kardamakis von der Griechisch-orthodoxen Kirche, erneuern gemeinsam mit dem Erzbischof ihr Taufversprechen.