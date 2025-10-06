Tennis-Stars klagen: „Das ist ein großes Problem!“

Zuletzt sagte etwa der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz nach seinen Titeln bei den US Open und in Tokio für das Masters-1000-Turnier in Shanghai ab. Grund: physische Probleme. „Der Kalender ist einfach zu eng. Ich rufe die Verantwortlichen dazu auf, etwas zu unternehmen“, so Alcaraz. Die Nummer zwei, Jannik Sinner, gab in der dritten Runde von Shanghai wegen Krämpfen im Oberschenkel auf. Und der Weltranglisten-Dritte, Alexander Zverev, klagt, dass er seit den Australian Open im Jänner nie mehr ein Turnier schmerzfrei gespielt habe. „Unser Zeitplan, unser Terminkalender ist einfach zu voll. Das ist ein großes Problem“, sagt der Olympiasieger von 2021.