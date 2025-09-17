Plötzlich ist man schneller in Graz als in Spittal

PSG und Donnarumma? „Da muss etwas passiert sein“
Mitte Dezember rücken Kärnten und die Steiermark näher zusammen, die Fahrzeit von 41 Minuten zwischen Klagenfurt und Graz schafft einen neuen Zentralraum. Denn plötzlich braucht man länger nach Oberkärnten als über die Landesgrenze.
In der Luftlinie liegt Graz gut 100 Kilometer von Klagenfurt entfernt, Spittal an der Drau rund 60 Kilometer. Doch am 14. Dezember kommt es zu einer beachtlichen Verschiebung der jeweiligen Reisezeiten. Denn mit dem Start der Koralmbahn schrumpfen die 100 Kilometer so stark zusammen, dass Graz plötzlich näher an Klagenfurt liegt als die Bezirkshauptstadt des flächenmäßig größten Kärntner Bezirks.
