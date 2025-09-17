Plötzlich ist man schneller in Graz als in Spittal

In der Luftlinie liegt Graz gut 100 Kilometer von Klagenfurt entfernt, Spittal an der Drau rund 60 Kilometer. Doch am 14. Dezember kommt es zu einer beachtlichen Verschiebung der jeweiligen Reisezeiten. Denn mit dem Start der Koralmbahn schrumpfen die 100 Kilometer so stark zusammen, dass Graz plötzlich näher an Klagenfurt liegt als die Bezirkshauptstadt des flächenmäßig größten Kärntner Bezirks.