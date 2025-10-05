„Für Aktionen trainiere ich wie ein Astronaut“

Mit Energie und Empathie zum Mittäter werden

Aufsehen erregte die attraktive, im jugoslawischen Kommunismus unglückliche junge Frau aus Belgrad seit ihrer Teilnahme 1975 an einer Hermann-Nitsch-Aufführung und beim Performance Festival 1978 in Wien: „Vor allem Langzeitaktionen fordern extrem“, gesteht sie im „Krone“-Gespräch. „Sie sind enorm körperlich, verlangen Energie, Ausdauer, Empathie, Zeit, Stille. Ich trainiere wie ein Astronaut. Schmerz ist in der Kunst eine Tür zu höheren Bewusstseinsebenen. Der Körper ist ein Medium. Nur so kann man zum ,Mittäter‘ werden.“