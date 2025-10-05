Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Marina Abramović

„Für Aktionen trainiere ich wie ein Astronaut“

Kultur
05.10.2025 05:30
Marina Abramović’ Schreie: ihre Installation „Four Crosses“(2019) in der Wiener Ruprechtskirche.
Marina Abramović’ Schreie: ihre Installation „Four Crosses“(2019) in der Wiener Ruprechtskirche.(Bild: © Courtesy of the Marina Abramovic Archives / Bildrecht, Wien 2025)

Marina Abramović, Superstar der internationalen Performanceszene, liebt Wien. Nach London und Zürich zeigt sie ab 10. Oktober in der Albertina Modern ihre spektakuläre Jubiläumsschau „50 Jahre Performancekunst“.

0 Kommentare

Wo sie auftritt, sorgen ihre spektakulären Selbstdarstellungen für Staunen und Begeisterung, mitunter auch für Empörung und Proteste: Marina Abramović, legendäre Grande Dame der modernen Performancekunst, ja, deren Begründerin, kommt nach Wien, um in einer Werkschau in der Albertina Modern ihre berühmten Performances – „reenactments“ – nachzustellen, selbst aufzutreten und in der Wiener Ruprechtskirche „Four Crosses“ (2019) zu zeigen.

Das im Sommer von der Bank Austria geschlossene Kunstforum Wien und die Albertina Modern zeigen Abramović’ Objekte, Videos, Installationen in Zusammenarbeit mit der Royal Academy London, dem Amsterdamer Stedelijk Museum und dem Kunsthaus Zürich. Ingried Brugger, Ex-Direktorin des Kunstforums, und Kuratorin Bettina M. Busse, gestalten die Schau „Marina Abramović: 50 Jahre Performance-Kunst 2025“.

Grande Dame auf dem hohen Ross: Abramović’ Video in „The Hero“ (2001)
Grande Dame auf dem hohen Ross: Abramović’ Video in „The Hero“ (2001)(Bild: © Courtesy of the Marina Abramovic Archives / Bildrecht, Wien 2025)
Marina Abramović’ Performanceaktionen und Fotografien: „Porträt mit einer Kerze“ (2011)
Marina Abramović’ Performanceaktionen und Fotografien: „Porträt mit einer Kerze“ (2011)(Bild: Marco Anelli)
„Breathing In, Breathing Out“ (Kuss-Szene mit Ulay; Belgrad, 1977, u)
„Breathing In, Breathing Out“ (Kuss-Szene mit Ulay; Belgrad, 1977, u)(Bild: © Ulay/Marina Abramovic. Courtesy of the Marina Abramovic Archives / Bildrecht, Wien 2025)

Mit Energie und Empathie zum Mittäter werden
Aufsehen erregte die attraktive, im jugoslawischen Kommunismus unglückliche junge Frau aus Belgrad seit ihrer Teilnahme 1975 an einer Hermann-Nitsch-Aufführung und beim Performance Festival 1978 in Wien: „Vor allem Langzeitaktionen fordern extrem“, gesteht sie im „Krone“-Gespräch. „Sie sind enorm körperlich, verlangen Energie, Ausdauer, Empathie, Zeit, Stille. Ich trainiere wie ein Astronaut. Schmerz ist in der Kunst eine Tür zu höheren Bewusstseinsebenen. Der Körper ist ein Medium. Nur so kann man zum ,Mittäter‘ werden.“

Sie erinnert sich an heftig kritisierte Aktionen. Etwa 1977 in Bologna, als Galeriebesucher sich zwischen der nackten Marina und ihrem nackten Partner Ulay durchzwängen musten. Bis die Polizei kam.

Lesen Sie auch:
Michaelina Wautier: „Zwei Mädchen als hl. Agnes und hl. Dorothea“, gemalt um 1655 (Ausschnitt) 
Barock im KHM
Die späte Wiederentdeckung der Michaelina Wautier
30.09.2025
André Heller
Ein neues Wunderland am alten Donaustrand
30.09.2025
Neue Einfachheit
Wie eine indische Architektin das Bauen neu denkt
02.10.2025

Zwölf Tage hungerte sie 2010 in einer Performance im New Yorker MoMa, lebte bei Aborigines, buddhistischen Mönchen, gründete in den USA die Abramović-Foundation und protestierte gegen den Balkankrieg. „Knochenarbeit“ leistete sie auf der Biennale von Venedig 1977: Auf einem Berg Rinderknochen sitzend, reinigte sie diese, sang Totenlieder.

Abramović genießt längst nahezu Popstar-Status: 800.000 Besucher im MoMa oder in London. Ihre Beauty-Produkte florieren, Performance-Fotoserien erzielen bis zu 320.000 Euro. Abramović zum Schluss zur Weltpolitik: „Ob uns Kunst retten wird? Ich glaube nicht. Ich freue mich auf Wien, besonders auf Mohnstrudel.“ 

Porträt von Dr. Karlheinz Roschitz
Dr. Karlheinz Roschitz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wächst im Rekordtempo
Vagabund-Planet verschlingt pro Sekunde 6 Mrd. t
Fund in der Türkei
7000 Jahre alte menschliche Fußabdrücke entdeckt
Optisches Phänomen
Spektakulärer Halo um Sonne lässt Menschen staunen
Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Habe 22 Jahre lang für falschen Sohn bezahlt“
209.678 mal gelesen
Krone Plus Logo
Erst 22 Jahre nach der Geburt seines angeblichen Sohnes zeigte ein DNA-Test: Herbert Humer ist ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
97.823 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: 17-Jähriger tot
85.973 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1127 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
868 mal kommentiert
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
859 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Mehr Kultur
Marina Abramović
„Für Aktionen trainiere ich wie ein Astronaut“
Jakub Józef Orliński
Barockmusik gerockt, verjazzt und weichgespült
„Krone“-Interview
Rapper Finch: „Die Welt ist heute verweichlicht“
Romeo Kaltenbrunner
Mit Comedy dem Witz hinter der Wut auf der Spur
Krone Plus Logo
Tribüne Linz
Reise eines Mädchens durch die Risse der Welt
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf