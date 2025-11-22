Fieser König Richard III. mit Elektrohund

Exemplarisch ereilt dieses Schicksal nun Shakespares fiesen Richard. Johan Simons, der es kann, hätte inszenieren sollen, musste absagen. Eingesprungen ist sein Bühnenbildner Wolfgang Menardi, der es weniger gut kann. Und so sieht man im noch von Simons entworfenen Konzept einen zwiespältigen Abend, der seine Qualität im – relativ autonom agierenden – Protagonisten und einigen starken Bildern hat. Gezeigt wird eine wirre Digest-Fassung für sechs Personen. Alle Antagonisten Richards werden von Frauen übernommen: eine etwas plumpe feministische Kundgebung, die aber durch die Spitzenbesetzung Katharina Lorenz, Sylvie Rohrer, Dörte Lyssewski, Dorothee Hartinger und Sarah Viktoria Frick legitimiert wird. Leider entspricht das Resultat nur fallweise.