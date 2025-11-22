Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Akademietheater

Fieser König Richard III. mit Elektrohund

Kultur
22.11.2025 10:58
Großartig: Nicholas Ofczarek als König Richard III.
Großartig: Nicholas Ofczarek als König Richard III.(Bild: Burgtheater/Tommy Hetzel)

Shakespeares „Richard III.“ kann sich am Akademietheater inmitten eines verwirrenden Konzepts szenenweise beinahe durchsetzen. Dafür verantwortlich ist der großartige Protagonist Nicholas Ofczarek.

0 Kommentare

Die Postdramatik – die mit den gehäckselten Klassikern – hat schon bessere Zeiten erlebt. Erkennbar geht es mit ihr in den Spielplänen bergab, und verantwortlich dafür ist nicht nur der Unwille des Publikums, sondern das Problem der Epigonen. Herausragende Persönlichkeiten haben vor der Jahrtausendwende etwas Interessantes erfunden, das von den Mittelmäßigen begeistert genutzt wurde, weil es mit ein paar Eskapaden leicht und ohne Personenführung umzusetzen ist.

Exemplarisch ereilt dieses Schicksal nun Shakespares fiesen Richard. Johan Simons, der es kann, hätte inszenieren sollen, musste absagen. Eingesprungen ist sein Bühnenbildner Wolfgang Menardi, der es weniger gut kann. Und so sieht man im noch von Simons entworfenen Konzept einen zwiespältigen Abend, der seine Qualität im – relativ autonom agierenden – Protagonisten und einigen starken Bildern hat. Gezeigt wird eine wirre Digest-Fassung für sechs Personen. Alle Antagonisten Richards werden von Frauen übernommen: eine etwas plumpe feministische Kundgebung, die aber durch die Spitzenbesetzung Katharina Lorenz, Sylvie Rohrer, Dörte Lyssewski, Dorothee Hartinger und Sarah Viktoria Frick legitimiert wird. Leider entspricht das Resultat nur fallweise.

Schauplatz ist ein gekachelter postapokalyptischer Bunker mit Elektrohund, der viel Aufmerksamkeit auf sich zieht – nur: warum? Die Darstellerinnen üben sich mit wechselndem Erfolg in Blitzumzügen (Katrin Aschendorf schuf die elisabethanischen Kostüme). Man erlebt Schrei-Ensembles und eine Splatterszene, in deren Verlauf ein Kopf abgetrennt wird. Einige der aus Rauch und Licht erzeugten Bilder sind eindrucksvoll.

Aber der Herausforderung eines neuen „Richard III.“ werden nur einige Szenen gerecht. Und die gehören Nicholas Ofczarek, der inmitten szenischer Wirrnis eine Figur von auratischem und rhetorischem Großformat entwirft. Mit der Mobilisierung von Verführungskraft, mit der Legitimation seiner Gräueltaten gibt sich dieser feiste, erstaunlich todsüchtige Antimoralist nicht ab. Fabelhaft ist das, und eines Zweitversuchs unter geglückteren Umständen würdig.

Porträt von Heinz Sichrovsky
Heinz Sichrovsky
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Objekt 3I/ATLAS
„Alien-Technologie“ oder Komet? Die NASA klärt auf
800 Meter pro Tag!
Antarktis-Gletscher verliert Eis in Rekordtempo
Polyurethan (PU) ist ein weicher Kunststoff, der unter anderem in Schuhsohlen und Matratzen zum ...
Krone Plus Logo
Zersetzt Schuhsohlen
Wie KI neue Waffe gegen Kunststoffmüll entdeckte
Wächst im Rekordtempo
Vagabund-Planet verschlingt pro Sekunde 6 Mrd. t
Fund in der Türkei
7000 Jahre alte menschliche Fußabdrücke entdeckt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
171.752 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ski Alpin
Mit Nummer 82 zum Sieg: Staunen über 16-Jährige
107.909 mal gelesen
Giada d‘Antonio
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
104.557 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
679 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
664 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Mehr Kultur
Akademietheater
Fieser König Richard III. mit Elektrohund
236-Millionen-„Quelle“
Spur von Rekord-Gemälde führt auch ins Weinviertel
„Krone“-Interview
Alle Achtung: „Es ist ein Kampf ums Überleben“
Neuer Lohengrin
Junge Helden braucht die Opernwelt
Festwochen Gmunden
Open Air: Parov Stelar und Philipp Hochmair
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf