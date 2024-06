Kahlenberg-Seilbahn hängt weiter in der Luft

Auch die Umweltorganisation VIRUS kündigt an: „Wir haben ein Beschwerderecht gegen derartige Feststellungsbescheide und werden davon Gebrauch machen“, so Wolfgang Rehm. Die Beschwerde befinde sich schon auf der Startrampe und werde in den kommenden Tagen finalisiert. Rehm zeigt sich sehr zuversichtlich. Die Beschwerde der Wiener Umweltanwaltschaft befinde sich in der Vorbereitungsphase, so die Umweltanwältin Iris Tichelmann zur „Krone“. Nähere Details dazu werden in den nächsten Tagen veröffentlicht.