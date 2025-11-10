Berührend: Schuster Martin auf Suche nach Liebe

„Schuster Martin“ – ein Schauspiel frei nach einer Erzählung von Leo Tolstoi, bearbeitet von Maria Müller Debenjak.

Premiere am Samstag, 15. 11. (19 Uhr), im Kultursaal Ebenthal

Weitere Vorstellungen:

Sonntag, 16. 11. (16 Uhr), im Kultursaal Ebenthal

Freitag, 21. 11. (19 Uhr), im Edlingerhof nahe Eberndorf

Samstag, 22.11. (17 Uhr), Alban Berg-Musikschule Velden

Sonntag, 23.11. (18 Uhr), Haus der Begegnung in Maria Rain

Donnerstag, 27.11. (19 Uhr), Pfarrhof Viktring

Freitag, 28. 11. (19 Uhr), Hemmasaal der Musikschule Althofen

Donnerstag, 30. 11. (17 Uhr), Pfarrsaal Klagenfurt-St. Egid

Donnerstag, 11. Dezember (18 Uhr), Pfarrkirche Kappel an der Drau

Freitag, 12. 12. (18 Uhr), Pfarrkirche Maria Elend

Sonntag, 14.12. (17 Uhr), Pfarre St. Hemma in Klagenfurt

Karten: 17 Euro im Vorverkauf, 20 Euro an der Abendkassa; Reservierung unter 0699/ 10386380 oder office@elithe.at