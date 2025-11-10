Berührend: Schuster Martin auf Suche nach Liebe

Eine Geschichte von Nächstenliebe hat Leo Tolstoi vor 140 Jahren geschrieben: Wie Schuster Martin wieder Lebenslust findet, erzählt nun das Ensemble Elithe in Vorstellungen in ganz Kärnten.
In einem Kellerstübchen wohnt Schuster Martin. Durch das einzige Fenster sieht er die Leute, zumindest deren Füße – und erkennt die Träger an deren Stiefel, hat er doch jedes Paar schon zum Reparieren in seinen Händen gehabt. Martin ist immer ein guter Schuster und ein guter Mensch gewesen, im Alter aber wendet er sich noch mehr Gott zu. Doch da er schon seine Frau und seine Kinder begraben hat müssen, wird er des Lebens müde und bittet Gott um den Tod, geht nicht mehr in die Kirche.
Eines Tages öffnet er sich einem Mönch: „Ich möchte sterben. Um das allein nur bete ich zu Gott. Ein Mann ohne allen Trost, ohne jede Hoffnung bin ich!“ Der Mann Gottes rät Martin, das Evangelium zu lesen. Und damit verändert sich sein Leben. Martin begegnetet Notleidenden, hilft ihnen und spürt durch die Nächstenliebe Gottesliebe.
„Schuster Martin“ – ein Schauspiel frei nach einer Erzählung von Leo Tolstoi, bearbeitet von Maria Müller Debenjak.
Premiere am Samstag, 15. 11. (19 Uhr), im Kultursaal Ebenthal
Weitere Vorstellungen:
Karten: 17 Euro im Vorverkauf, 20 Euro an der Abendkassa; Reservierung unter 0699/ 10386380 oder office@elithe.at
Auf der Suche nach Liebe
Diese Geschichte erzählte der russische Schriftsteller Leo Tolstoi unter dem Titel „Wo die Liebe ist, da ist auch Gott“. Maria Müller Debenjak hat das Thema bearbeitet und Regie geführt: „Schuster Martin“ wird in der Inszenierung des Ensembles Elithe vom ehemaligen HTL-Lehrer, Schriftsteller, Kabarettist und Schauspieler Ernst Müller verkörpert. Weitere sechs Darsteller stehen auf der Bühne: Harald Triebnig, Horst Bernel, Sebastian Gutschi, Leo Moser, Belinda Wriessnegger und Marie Lisa Korb; Franz Travar steuert mit der Panflöte Musik bei.
Das Ensemble Elithe – Ensemble für Literatur und Theater - besteht seit über 50 Jahren und ist in Klagenfurt angesiedelt. Es spielt klassische Komödien, historische Stücke und bieten Lesungen an. Infos www.elithe.at
