Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frage des Tages

Übersteht Babler den Parteitag als SPÖ-Chef?

Forum
10.01.2026 12:03
Wird Andreas Babler die Zukunft der Sozialdemokratie prägen?
Wird Andreas Babler die Zukunft der Sozialdemokratie prägen?(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Die SPÖ steht vor einem richtungsweisenden Parteitag – und mit ihm rückt auch die Position von Parteichef Andreas Babler in den Fokus. Innerparteiliche Spannungen, unterschiedliche strategische Zugänge und die Frage nach Geschlossenheit prägen die Debatte. Unsere Frage des Tages vom 10. Jänner lautet daher: Übersteht Babler den Parteitag als SPÖ-Chef?

0 Kommentare

Ihre Meinung zählt!
Wie geschlossen präsentiert sich die SPÖ beim Parteitag hinter Parteichef Andreas Babler? Steht die SPÖ vor einer inhaltlichen Neuausrichtung oder vor einem Machtkampf? Welche Folgen hätte ein Scheitern Bablers für die Zukunft der Sozialdemokratie? Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!

Porträt von Community
Community
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
142.335 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
126.592 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Ausland
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
109.968 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Bringen Trumps Werte den Westen ins Wanken?
Diskutieren Sie mit!
Zigarettenpreise steigen – Hören Sie jetzt auf?
Frage des Tages
Skiunfälle: Braucht es eine generelle Helmpflicht?
Frage des Tages
Mercosur so gut wie fix: Macht Ihnen das Sorgen?
Diskutieren Sie mit!
Im Alter noch Eltern werden: Was halten Sie davon?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf