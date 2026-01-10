Die SPÖ steht vor einem richtungsweisenden Parteitag – und mit ihm rückt auch die Position von Parteichef Andreas Babler in den Fokus. Innerparteiliche Spannungen, unterschiedliche strategische Zugänge und die Frage nach Geschlossenheit prägen die Debatte. Unsere Frage des Tages vom 10. Jänner lautet daher: Übersteht Babler den Parteitag als SPÖ-Chef?
Wie geschlossen präsentiert sich die SPÖ beim Parteitag hinter Parteichef Andreas Babler? Steht die SPÖ vor einer inhaltlichen Neuausrichtung oder vor einem Machtkampf? Welche Folgen hätte ein Scheitern Bablers für die Zukunft der Sozialdemokratie? Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!
