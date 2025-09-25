Debatte um Pathologie, weil Bund nicht zahlen kann

Neun Minuten flotter in Wien, aber mehr alte Züge
Ein Rechnungshofbericht geht – wie berichtet – mit der Innpath GmbH der Tirol Kliniken hart ins Gericht. Die Sache hat aber einen äußerst brisanten Hintergrund – die „Krone“ kennt ihn.
Nach dem Rechnungshofbericht zur so genannten Innpath GmbH gab es einige Diskussionen über dieses klinische Institut der Tiroler Kliniken. Am Donnerstag (25. September) wird dieser Bericht auch Thema im zuständigen Ausschuss im Tiroler Landtag sein. Da dieses Thema sehr komplex ist, haben wir noch einmal die zuständige Gesundheits-Landesrätin Cornelia Hagele dazu befragt und notwendige Hintergrundinformationen eingeholt, um die – zum Teil berechtigten – Vorwürfe im Rechnungshofbericht, die mittlerweile fast alle behoben wurden, auch verstehen zu können.
