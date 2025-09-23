Vorteilswelt
Kosmischer Rückenwind: Neue Chancen warten

Freizeit
23.09.2025 11:40

Astrologin Astrid Hogl-Kräuter erklärt, warum die aktuelle Zeit alles andere als gewöhnlich ist: Neumond, partielle Sonnenfinsternis und kosmische Konstellationen sorgen für Turbulenzen, aber auch für Chancen. Alte Lasten loslassen, authentisch leben und den eigenen Weg mutig gehen: So wird die Woche zum Sprungbrett in die persönliche Pionierzeit.

