Kosmischer Rückenwind: Neue Chancen warten

Astrologin Astrid Hogl-Kräuter erklärt, warum die aktuelle Zeit alles andere als gewöhnlich ist: Neumond, partielle Sonnenfinsternis und kosmische Konstellationen sorgen für Turbulenzen, aber auch für Chancen. Alte Lasten loslassen, authentisch leben und den eigenen Weg mutig gehen: So wird die Woche zum Sprungbrett in die persönliche Pionierzeit.