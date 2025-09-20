Risiko zu groß: ÖSV zieht Springerinnen zurück

Die Generalprobe auf den neuen Olympia-Schanzen in Predazzo wird von schweren Unfällen überschattet. Einen Tag nach dem Sturz von Eva Pinkelnig auf der Normalschanze hat sich am Freitagabend mit Alexandria Loutitt die nächste Top-Springerin schwer verletzt. Die Kanadierin kam in der Qualifikation für den Großschanzen-Bewerb bei der Landung aus großer Höhe zu Fall und erlitt wie die Vorarlbergerin einen Kreuzbandriss im linken Knie. Für beide ist damit die Olympia-Saison vorzeitig beendet.