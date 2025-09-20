Ex-Skiprofi segelt nach Gaza: „Das ist Völkermord“

ÖSV-Speedtrainer Sepp Brunner sagte einmal über ihn: „„Es ist wirklich beeindruckend, was Julian für seine Vision von einer besseren Welt alles auf sich nimmt. Weil die Zugverbindungen in die Skigebiete vielfach richtig schlecht sind, trifft Julian oft vier bis fünf Stunden später als sein Team im Hotel ein.“ Intern kam Schütter, der sich vegetarisch ernährt, nicht bei allen an. So soll ein Teamkollege einmal gesagt haben: „Wenn mir der Schütter noch einmal meinen Fleischkonsum madigmachen sollte, werde ich ihm eine reinhauen.“