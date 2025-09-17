Vorteilswelt
Stilsichere First Lady

Melania Trump setzte mit Mantel ein Statement

Star-Style
17.09.2025 11:02
Melania Trump stezte mit dem Mantel, den sie bei der Landung in London trug, ein Statement.
Melania Trump stezte mit dem Mantel, den sie bei der Landung in London trug, ein Statement.(Bild: Kevin Lamarque / REUTERS / picturedesk.com)

Am Dienstagabend sind Donald Trump und seine Ehefrau Melania mit der Air Force One in London gelandet. Und dabei sorgte vor allem das Outfit der First Lady für Gesprächsstoff.

Am Mittwoch werden der US-Präsident und seine Gattin erstmals auf König Charles, Königin Camilla, Prinzessin Kate und Prinz William treffen. Doch schon bei der Landung in London am Vorabend sorgte Melania für einen Hingucker.

Melania trug besonderen Mantel
Die First Lady trug bei ihrer Ankunft in Großbritannien nämlich einen langen Trenchcoat. Und wer ganz genau hinschaute, der entdeckte ein verräterisches Karomuster. Bei dem Mantel handelte es sich nämlich nicht einfach nur um ein beliebiges Trendstück, sondern ausgerechnet um ein Modell der britischen Luxusmarke Burberry.

Melania Trump setzte bei der Landung in Großbritannien auf die britische Luxusmarke Burberry.
Melania Trump setzte bei der Landung in Großbritannien auf die britische Luxusmarke Burberry.(Bild: AP/Stefan Rousseau)
Das unverkennbare Karomuster des Labels blitzte beim Aussteigen aus der Air Force One hervor.
Das unverkennbare Karomuster des Labels blitzte beim Aussteigen aus der Air Force One hervor.(Bild: AP/Alastair Grant)

Melania hatte ihr Outfit also mit Bedacht gewählt, um damit wohl ein Zeichen des Respekts und der Wertschätzung für das Gastgeberland und König Charles zu setzen.

Das restliche Outfit hielt Melania hingegen schlicht: Unter dem bodenlangen Mantel blitzten lediglich schwarze Reiterstiefel hervor. Dazu trug die First Lady, die für ihre luxuriösen Looks längst bekannt ist, einen schwarzen Pullover und eine schwarze Hose. 

Trump freut sich auf Royals
Die Trumps zeigten sich bei ihrer Ankunft in Großbritannien zwar ein wenig müde, aber dennoch gut gelaunt. „Viele Dinge hier erwärmen mein Herz“, sagte Trump zu Reportern nach seiner Ankunft. „Es ist ein ganz besonderer Ort.“

Donald Trump und seine Melania kamen bereits am Dienstagabend in London an.
Donald Trump und seine Melania kamen bereits am Dienstagabend in London an.(Bild: AP/Evan Vucci)

Der 79-Jährige drückte zudem seine Bewunderung für König Charles III. aus. „Er ist seit langer Zeit ein Freund von mir und jeder respektiert ihn“, sagte Trump, als er mit dem Hubschrauber in Winfield House, der Residenz des US-Botschafters in London, ankam, wo er die Nacht verbrachte. Und versprach in Hinblick auf den heutigen Mittwoch: „Morgen wird ein sehr großer Tag.“

Schon 2019 zum Staatsbesuch in Großbritannien
Trump ist der erste US-Präsident überhaupt, dem die Ehre eines zweiten Staatsbesuchs in Großbritannien zuteilwird. Er war bereits 2019 während seiner ersten Amtszeit in Großbritannien. Trump bezeichnet sich selbst als großen Fan der britischen Monarchie.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Ähnliche Themen
Melania TrumpDonald TrumpPrinz William
London
Burberry
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
