Melania Trump setzte mit Mantel ein Statement

Der 79-Jährige drückte zudem seine Bewunderung für König Charles III. aus. „Er ist seit langer Zeit ein Freund von mir und jeder respektiert ihn“, sagte Trump, als er mit dem Hubschrauber in Winfield House, der Residenz des US-Botschafters in London, ankam, wo er die Nacht verbrachte. Und versprach in Hinblick auf den heutigen Mittwoch: „Morgen wird ein sehr großer Tag.“