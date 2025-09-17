Melania Trump setzte mit Mantel ein Statement

Am Dienstagabend sind Donald Trump und seine Ehefrau Melania mit der Air Force One in London gelandet. Und dabei sorgte vor allem das Outfit der First Lady für Gesprächsstoff.
Am Mittwoch werden der US-Präsident und seine Gattin erstmals auf König Charles, Königin Camilla, Prinzessin Kate und Prinz William treffen. Doch schon bei der Landung in London am Vorabend sorgte Melania für einen Hingucker.
Melania trug besonderen Mantel
Die First Lady trug bei ihrer Ankunft in Großbritannien nämlich einen langen Trenchcoat. Und wer ganz genau hinschaute, der entdeckte ein verräterisches Karomuster. Bei dem Mantel handelte es sich nämlich nicht einfach nur um ein beliebiges Trendstück, sondern ausgerechnet um ein Modell der britischen Luxusmarke Burberry.
Melania hatte ihr Outfit also mit Bedacht gewählt, um damit wohl ein Zeichen des Respekts und der Wertschätzung für das Gastgeberland und König Charles zu setzen.
Das restliche Outfit hielt Melania hingegen schlicht: Unter dem bodenlangen Mantel blitzten lediglich schwarze Reiterstiefel hervor. Dazu trug die First Lady, die für ihre luxuriösen Looks längst bekannt ist, einen schwarzen Pullover und eine schwarze Hose.
Trump freut sich auf Royals
Die Trumps zeigten sich bei ihrer Ankunft in Großbritannien zwar ein wenig müde, aber dennoch gut gelaunt. „Viele Dinge hier erwärmen mein Herz“, sagte Trump zu Reportern nach seiner Ankunft. „Es ist ein ganz besonderer Ort.“
Der 79-Jährige drückte zudem seine Bewunderung für König Charles III. aus. „Er ist seit langer Zeit ein Freund von mir und jeder respektiert ihn“, sagte Trump, als er mit dem Hubschrauber in Winfield House, der Residenz des US-Botschafters in London, ankam, wo er die Nacht verbrachte. Und versprach in Hinblick auf den heutigen Mittwoch: „Morgen wird ein sehr großer Tag.“
Schon 2019 zum Staatsbesuch in Großbritannien
Trump ist der erste US-Präsident überhaupt, dem die Ehre eines zweiten Staatsbesuchs in Großbritannien zuteilwird. Er war bereits 2019 während seiner ersten Amtszeit in Großbritannien. Trump bezeichnet sich selbst als großen Fan der britischen Monarchie.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.