So reich beschenkten sich Trump und die Royals

Royals
17.09.2025 16:15
Donald Trump kam nicht mit leeren Händen zu König Charles und Königin Camilla. Aber auch das ...
Donald Trump kam nicht mit leeren Händen zu König Charles und Königin Camilla. Aber auch das britische Königspaar übergab dem US-Präsidenten und seiner First Lady exquisite Geschenke.

Am Mittwoch wurden Donald Trump und seine First Lady Melania auf Schloss Windsor zum Staatsbesuch in Großbritannien empfangen. Doch der US-Präsident reiste nicht mit leeren Händen ins Königreich. Er hatte luxuriöse Geschenke mit dabei, durfte sich im Gegenzug aber auch über Präsente von König Charles und Königin Camilla freuen.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen wollten Trump und die Royals formell Geschenke austauschen. Und diese fielen freilich ziemlich pompös aus, wie die BBC herausgefunden hat.

Union Flag mit besonderer Bedeutung
So überreichten der König und die Königin dem US-Präsidenten zum 250. Jahrestag der US-Unabhängigkeitserklärung einen maßgeschneiderten, handgebundenen Lederbuch, das speziell von der Royal Bindery in Windsor Castle angefertigt worden war.

Donald Trump und König Charles verstehen sich großartig. Die Freundschaft und politische ...
Donald Trump und König Charles verstehen sich großartig. Die Freundschaft und politische Beziehung wurde am Mittwoch mit besonderen Präsenten gefestigt.

Trump erhielt außerdem die Union Flag, die am Tag seiner zweiten Amtseinführung im Jänner 2025 über dem Buckingham-Palast wehte.

Silberschale und Handtasche für Melania
Auch Melania wurde vom britischen Königspaar reich beschenkt: Denn der First Lady wurde eine handgefertigte Schale aus Silber und Emaille mit dem Monogramm der Königin überreicht. Die Schale wurde von der nordirischen Künstlerin Cara Murphy gefertigt, einer renommierten Silberschmiedin, die Werke für die Downing Street und das Grand National geschaffen hat. 

Außerdem bekam Melania eine personalisierte Handtasche von Anya Hindmarch überreicht. Und wie die BBC zudem berichtete, durften sich die Trumps auch noch einen silbernen Fotorahmen mit dem eingravierten gemeinsamen Monogramm des Königspaars freuen.

„Erinnerung an historische Partnerschaft“
Donald und Melania Trump erwiderten die großzügige Geste mit eigenen Geschenken: Charles erhielt vom US-Präsidenten eine Replik eines Eisenhower-Schwerts, das laut Buckingham-Palast „tiefen Respekt“ symbolisiert und als „Erinnerung an die historische Partnerschaft dient, die entscheidend“ für den Sieg im Zweiten Weltkrieg war.

Der US-Präsident und seine Ehefrau wurden von den Royals auf Schloss Windsor herzlich empfangen.
Der US-Präsident und seine Ehefrau wurden von den Royals auf Schloss Windsor herzlich empfangen.

„Das Schwert symbolisiert zudem die beständigen Werte und den kooperativen Geist, der die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Großbritannien bis heute prägt“, fügte der Palast in der Mitteilung hinzu.

Camilla erhielt zudem eine Vintage-Blumenbrosche von Tiffany & Co. aus 18 Karat Gold mit Diamanten und Rubinen.

Trumps Mutter stammt aus Schottland
Trump ist der erste US-Präsident überhaupt, dem die Ehre eines zweiten Staatsbesuchs in Großbritannien zuteilwird. Er bezeichnet sich selbst als großen Fan der britischen Monarchie.

US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump werden von Prinz William und Prinzessin Kate empfangen.
„Sie sind wunderschön“
Donald Trump von Kate in Windsor Castle empfangen
Zudem hat er familiäre Verbindungen nach Großbritannien: Trumps Mutter stammt aus Schottland. Der US-Präsident besitzt dort außerdem zwei Golfplätze.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
