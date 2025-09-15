Zu viele Fragen an Geschworene: Prozess vertagt

Fortsetzung im November

Da jede von der Staatsanwaltschaft angeführte gefährliche Situation extra beurteilt werden muss, werde der Fragenkatalog an die Geschworenen über 100 Fragen umfassen, so der Vorsitzende. Zu den Hauptfragen nach Mordversuch kommen zahlreiche Eventualfragen. Denn sollten die Geschworenen entscheiden, dass es sich um keine Mordversuche gehandelt hat, kommen – von Fall zu Fall divergierend – auch diverse Körperverletzungsdelikte und Gefährdung der körperlichen Sicherheit infrage, ebenso die vorsätzliche oder fahrlässige Gemeingefährdung. Hinzu kommen noch die Fragen nach der Urkundenunterdrückung und Vergehen nach dem Waffengesetz – der Angeklagte hatte fremde Kennzeichen montiert und einen Schlagring im Auto, was er auch zugibt. Der Prozess wurde daher vor den Schlussplädoyers vertagt und wird am 6. und 7. November fortgesetzt.