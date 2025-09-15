Mit 132 durch 50er-Zone: „Hab‘s gar nicht bemerkt“

Strecke für Raserduelle bekannt

Nicht sehr überzeugend klingt also die Erklärung jenes Mannes, der am Freitag gegen 18.30 Uhr mit sage und schreibe 132 km/h durchs Ried bretterte. Gegen ihn spricht zudem die Tatsache, dass die Strecke bekannt für Raserduelle ist – auch bei der Polizei. „Die nur etwa vier Meter breite Straße weist zudem Reifenabriebspuren auf, die auf weitere riskante Fahrmanöver anderer Fahrzeuglenker hindeuten“, hielt die Exekutive in ihrem Bericht fest.