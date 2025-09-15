Vorteilswelt
Keine Überlebenschance

77-jähriger Mann stürzt über 100 Meter in den Tod

Vorarlberg
15.09.2025 07:55
Die Tschaggunser Mittagspitze wurde zum Schauplatz des Dramas.
Die Tschaggunser Mittagspitze wurde zum Schauplatz des Dramas.(Bild: Peter Weihs/Kronenzeitung)

Ein schrecklicher Unfall ereignete sich am Sonntag im Vorarlberger Montafon. Ein 77-jähriger Wanderer aus Deutschland kam beim Versuch, die Tschaggunser Mittagsspitze zu besteigen, vor den Augen seiner acht Bergkameraden ums Leben.

0 Kommentare

Laut der Vorarlberger Polizei geriet der Wanderer, der in einer neunköpfigen Gruppe vom Berggasthof Grabs aus auf die 2168 Meter hohe Tschaggunser Mittagsspitze unterwegs war, gegen 14.10 Uhr am Schwarzhornsattel ins Stolpern. In weiterer Folge stürzte der Mann über einen felsdurchsetzten Grashang rund 100 Meter in die Tiefe ab. Durch den Absturz erlitt der Mann tödliche Verletzungen.

Die Bergung des Leichnams erfolgte durch den Polizeihubschrauber Libelle. Die restliche Wandergruppe konnte unverletzt wieder zum Berggasthof absteigen.

Vorarlberg
