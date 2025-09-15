77-jähriger Mann stürzt über 100 Meter in den Tod

Laut der Vorarlberger Polizei geriet der Wanderer, der in einer neunköpfigen Gruppe vom Berggasthof Grabs aus auf die 2168 Meter hohe Tschaggunser Mittagsspitze unterwegs war, gegen 14.10 Uhr am Schwarzhornsattel ins Stolpern. In weiterer Folge stürzte der Mann über einen felsdurchsetzten Grashang rund 100 Meter in die Tiefe ab. Durch den Absturz erlitt der Mann tödliche Verletzungen.