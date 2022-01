Maßnahmengegner und Küssel: „Gemeinsame Aktionen“

Zusammen mit Küssel kündigt Mittas in die Kamera an, dass man „etwas gemeinsam machen“ werde, man wisse nur noch nicht was. „Im weiteren Verlauf fabuliert Mittas akustisch unverständlich über das Tragen von Sprengstoffgürteln“, heißt es zudem in dem Puls24-Bericht. Das inkriminierte Video ist nach wie vor in voller Länge im Internet abrufbar, enthält aber eine ca. 43 Sekunden lange „geschwärzte“ Passage mit stummer Tonspur.