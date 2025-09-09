Greenpeace kürt Österreichs graueste Betonwüsten

NGO kündigt Gespräche über Begrünungsmaßnahmen an

Greenpeace will die Preisvergabe auch gleich dazu nutzen, um mit den Verantwortlichen der jeweiligen Gewinnerplätze Gespräche über mögliche Begrünungsmaßnahmen zu führen, kündigte die NGO an. Gründe für ein Umdenken beim Umgang mit der Ressource Boden nannte Daniel Fügenschuh, Präsident der Bundeskammer der Ziviltechniker:innen. Ein zu großer Verbrauch gefährde die Lebensmittelversorgung und verschärfe Hitzeinseln und Hochwasserrisiken. Aus Sicht seiner Branche gelte: „Österreich ist fertig bebaut“ – und daher sollten auch bereits bebaute Flächen genutzt werden. „Wir wissen, dass wir mit kreativen Lösungen im Gebäudebestand qualitätsvolle Räume schaffen können. Vor allem unsere teils leer stehenden Ortskerne müssen wiederbelebt werden“, forderte Fügenschuh.