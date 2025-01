Beton hat enormes Potenzial als CO2-Speicher

Um die CO2-Konzentration auf das angestrebte Niveau von 1988 zu senken, gilt es schätzungsweise 400 Milliarden Tonnen Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu entfernen, wie die Eidgenössischen Forschungs- und Materialprüfungsanstalt Empa in einer Mitteilung vom Montag erklärte. Bis Mitte des nächsten Jahrhunderts könnten die 400 Milliarden Tonnen an überschüssigem Kohlenstoff demnach in Baumaterialien wie Beton gespeichert werden, zeigen die in der Fachzeitschrift „Resources, Conservation and Recycling“ veröffentlichten Resultate.