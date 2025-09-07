Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rekordbesuch in Ybbs

Derbysieg vor 1500 Fans! „Hat viel Spaß gemacht“

Sport
07.09.2025 21:30
Tolle Kulisse in Ybbs mit rund 1500 Fans.
Tolle Kulisse in Ybbs mit rund 1500 Fans.(Bild: Christian Mayerhofer)

Ybbs schlug im Derby der 1. Landesliga Wieselburg mit 2:0. Rund 1500 Fans sorgten in der Donaustadt für einen Rekordbesuch. ASK-Erfolgscoach und Ex-Profi Philipp Zulechner war sehr erfreut. Für ihn bleiben trotz des guten Starts vorerst aber die Top-5 das Ziel.

0 Kommentare

Spätsommer-Wetter, fast 1500 Fans und dank Tore von Rass und Kaminger ein klarer 2:0-Heimsieg. Der ASK Ybbs erlebte im Landesliga-Derby gegen Aufsteiger Wieselburg ein Fußballfest. „Das hat viel Spaß gemacht, hat sich mein Team verdient“, strahlte Trainer Philipp Zulechner vor dem Rekordbesuch seit den 1990er-Jahren. „Wieselburg zieht halt noch mal mehr. Ich hoffe, die Nachbarn verstehen die Feierlichkeiten“, zwinkerte der 35-Jährige, der als Ex-Profi (u. a. Grödig, Freiburg, Sturm) das Sieger-Bier der Spieler locker sieht. „Unter mir sind die Kisten schon weniger geworden“, lachte Zulechner. „Nein, alles gut – wir sind im Amateurbereich. Es gibt da auch Freiheiten.“

Vor dem Anpfiff des Derbys in Ybbs.
Vor dem Anpfiff des Derbys in Ybbs.(Bild: ASK Ybbs)

Der Erfolg gibt ihm recht, Ybbs mischt an der Spitze mit! „Ein guter Start. Aber ich werde jetzt keine Sprüche raushauen. Wir wollen uns weiterentwickeln, können im Winter nochmal reden“, so der Coach, der mit Heidi und Tochter Ida seit ein paar Jahren in Zeillern ein Haus hat und den Keller selbst mitbaute. Früheren Erfolgszeiten weint der Stürmer, der sogar noch für Ybbs auflief und traf, nicht hinterher. „Klar denkt man immer wieder an die Karriere, an die Emotionen. Aber ich habe damit gut abgeschlossen, bin im Reinen.“

Ybbs-Erfolgscoach Philipp Zulechner.
Ybbs-Erfolgscoach Philipp Zulechner.(Bild: Christian Mayerhofer)

Was hat er als Trainer, davor im AFW Waidhofen, in Zukunft vor? „Ich mache die A-Lizenz, will weiterkommen, muss aber noch lernen. Ybbs taugt mir.“ Vor allem nach so einem Fußballfest, das mit einem Heurigen, Live-Musik und mehr ausklang.

Aufsteiger war ohne Chance

Und Wieselburg? Top-Routinier Marco Talir, der bei Ybbs etwa auf Ex-Amstetten-Kollege Matthias Wurm (nun Aigner) traf: „Verdiente Niederlage. Wir sind kaum zu großen Chancen gekommen.“ Aber immerhin habe man schon sieben Punkte aus den ersten fünf Partien.

Porträt von Christian Mayerhofer
Christian Mayerhofer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
245.088 mal gelesen
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny verlässt den Küniglberg
147.323 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Wetter
Warnstufe Rot in vier Bundesländern ausgerufen
140.746 mal gelesen
Vorsicht in den kommenden Stunden: Aus Westen ziehen Schauer und Gewitter über Teile ...
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1467 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1369 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin kann nach Kiew kommen“
1142 mal kommentiert
Der Kreml sieht den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht mehr als legitimen ...
Mehr Sport
Rekordbesuch in Ybbs
Derbysieg vor 1500 Fans! „Hat viel Spaß gemacht“
Toni Polster lachte
Früherer Frankreich-Star geigt in Ebreichsdorf auf
Radeln für guten Zweck
Wie der Mount Everest ins Weinviertel kam
Krone Plus Logo
Verbandsurteil
Obmann wird nach Rempler gegen Referee gesperrt!
Hollabrunns Handballer
Für die Rückkehr von Ogris muss ein Heimsieg her

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf