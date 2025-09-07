Derbysieg vor 1500 Fans! „Hat viel Spaß gemacht“

Der Erfolg gibt ihm recht, Ybbs mischt an der Spitze mit! „Ein guter Start. Aber ich werde jetzt keine Sprüche raushauen. Wir wollen uns weiterentwickeln, können im Winter nochmal reden“, so der Coach, der mit Heidi und Tochter Ida seit ein paar Jahren in Zeillern ein Haus hat und den Keller selbst mitbaute. Früheren Erfolgszeiten weint der Stürmer, der sogar noch für Ybbs auflief und traf, nicht hinterher. „Klar denkt man immer wieder an die Karriere, an die Emotionen. Aber ich habe damit gut abgeschlossen, bin im Reinen.“