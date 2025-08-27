Vorteilswelt
Liebes-Expertin verrät

Warum Ehe von Swift & Kelce für immer halten wird

Society International
27.08.2025 16:00
Travis Kelce und Taylor Swift sind verlobt. Dass ihre Ehe für immer halten wird, dafür gibt es ...
Travis Kelce und Taylor Swift sind verlobt. Dass ihre Ehe für immer halten wird, dafür gibt es deutliche Anzeichen, weiß eine Körpersprache-Expertin.

Taylor Swift und Travis Kelce sind verlobt – und alle zucken aus! Doch während sich die Fans noch fragen, wann den die Hochzeit des Jahrhunderts gefeiert wird, gibt eine Körpersprache-Expertin bereits eine Prognose für die Zukunft ab. Sie ist sich sicher: Diese Ehe wird für immer halten!

Das Happy End von Taylor Swift und Travis Kelce hat erst begonnen. Davon ist zumindest die britische Körpersprache- und Beziehungs-Expertin Joanne Pearson von Private Investigations UK überzeugt, nachdem sie die Verlobungsfotos des Promi-Traumpaares ganz genau unter die Lupe genommen hat.

Travis „absolut auf Taylor fixiert“
Ihrer Meinung nach seien auf den Bildern, die Taylor und Travis am Dienstagabend mit ihren Fans auf Instagram geteilt hatten, alle Anzeichen für eine Partnerschaft, die für die Ewigkeit gemacht ist, vorhanden. 

Sehen Sie hier das Verlobungs-Posting von Taylor Swift und Travis Kelce:

„Was wir hier in diesem Moment sehen, ist Intimität und Sicherheit“, erläuterte Pearson. „Travis kniet, was ihn symbolisch in eine Position der Verletzlichkeit und Unterwürfigkeit versetzt. Sein nach oben gerichteter Blick ist absolut auf Taylor fixiert und zeigt Bewunderung, Respekt und eine tiefe, emotionale Fokussierung auf sie.“

„Achtsamkeit und Liebe“ in Taylors Gesten
Taylor Swifts Gesten verstärken laut Körpersprache-Expertin die tiefe Verbindung des Paares. „Taylor legt ihre Hände sanft um Travis‘ Gesicht – eine schützende und fürsorgliche Geste, die sowohl Achtsamkeit als auch Liebe signalisiert.“

Die Körpersprache-Expertin analysierte die Verlobungsfotos von Travis Kelce und Taylor Swift.
Die Körpersprache-Expertin analysierte die Verlobungsfotos von Travis Kelce und Taylor Swift.(Bild: instagram.com/taylorswift)

Außerdem sei zu erkennen, dass sie sich „ganz an ihn lehnt, sowohl körperlich als auch emotional, was Vertrauen und die Priorisierung der Beziehung über alles andere in diesem Moment zeigt“, so Pearson weiter.

Drei wichtige Signale für lange Liebe
Laut der Körpersprache-Expertin seien es zudem drei markante Merkmale, die darauf hindeuten, dass die Ehe von Swift und Kelce lange und glücklich sein wird:

  • Dass Travis fest auf dem Boden kniet, zeigt Stabilität und die Bereitschaft, die Beziehung zu „verankern“.
  • Taylors Hände, die sein Gesicht umschließen, zeigen sowohl Zuneigung als auch Schutz, was für das Gleichgewicht in einer Ehe entscheidend ist.
  • Beide sind völlig ineinander vertieft und blenden die kunstvolle Kulisse hinter ihnen aus – ein Zeichen dafür, dass ihnen ihre Verbundenheit wichtiger ist als das Spektakel.

„Keine gestellte Verlobungs-Verkündung“
Joanne Pearsons Fazit: „Das ist keine gestellte oder distanzierte Verlobungs-Verkündung. Ihre Körpersprache zeugt von Verletzlichkeit, Gleichberechtigung und echten Emotionen.“

Dies seien laut Expertin deutliche Anzeichen einer Partnerschaft, „die nicht nur auf Liebe, sondern auch auf Vertrauen und emotionaler Gegenseitigkeit beruht. Körpersprachlich ausgedrückt ist das das Rezept für eine wirklich langlebige Ehe.“ 

