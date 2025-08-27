Warum Ehe von Swift & Kelce für immer halten wird

Taylor Swift und Travis Kelce sind verlobt – und alle zucken aus! Doch während sich die Fans noch fragen, wann den die Hochzeit des Jahrhunderts gefeiert wird, gibt eine Körpersprache-Expertin bereits eine Prognose für die Zukunft ab. Sie ist sich sicher: Diese Ehe wird für immer halten!
Das Happy End von Taylor Swift und Travis Kelce hat erst begonnen. Davon ist zumindest die britische Körpersprache- und Beziehungs-Expertin Joanne Pearson von Private Investigations UK überzeugt, nachdem sie die Verlobungsfotos des Promi-Traumpaares ganz genau unter die Lupe genommen hat.
Travis „absolut auf Taylor fixiert“
Ihrer Meinung nach seien auf den Bildern, die Taylor und Travis am Dienstagabend mit ihren Fans auf Instagram geteilt hatten, alle Anzeichen für eine Partnerschaft, die für die Ewigkeit gemacht ist, vorhanden.
Sehen Sie hier das Verlobungs-Posting von Taylor Swift und Travis Kelce:
„Was wir hier in diesem Moment sehen, ist Intimität und Sicherheit“, erläuterte Pearson. „Travis kniet, was ihn symbolisch in eine Position der Verletzlichkeit und Unterwürfigkeit versetzt. Sein nach oben gerichteter Blick ist absolut auf Taylor fixiert und zeigt Bewunderung, Respekt und eine tiefe, emotionale Fokussierung auf sie.“
„Achtsamkeit und Liebe“ in Taylors Gesten
Taylor Swifts Gesten verstärken laut Körpersprache-Expertin die tiefe Verbindung des Paares. „Taylor legt ihre Hände sanft um Travis‘ Gesicht – eine schützende und fürsorgliche Geste, die sowohl Achtsamkeit als auch Liebe signalisiert.“
Außerdem sei zu erkennen, dass sie sich „ganz an ihn lehnt, sowohl körperlich als auch emotional, was Vertrauen und die Priorisierung der Beziehung über alles andere in diesem Moment zeigt“, so Pearson weiter.
Drei wichtige Signale für lange Liebe
Laut der Körpersprache-Expertin seien es zudem drei markante Merkmale, die darauf hindeuten, dass die Ehe von Swift und Kelce lange und glücklich sein wird:
„Keine gestellte Verlobungs-Verkündung“
Joanne Pearsons Fazit: „Das ist keine gestellte oder distanzierte Verlobungs-Verkündung. Ihre Körpersprache zeugt von Verletzlichkeit, Gleichberechtigung und echten Emotionen.“
Dies seien laut Expertin deutliche Anzeichen einer Partnerschaft, „die nicht nur auf Liebe, sondern auch auf Vertrauen und emotionaler Gegenseitigkeit beruht. Körpersprachlich ausgedrückt ist das das Rezept für eine wirklich langlebige Ehe.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.