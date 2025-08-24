Nächster Abgang: Aderlass bei Sturm geht weiter!

Vor dem wohl bedeutungslosen Play-off-Rückspiel am Dienstag gegen Bodö/Glimt droht Sturm der nächste Verlust: Max Johnston steht vor dem Wechsel nach England. Den Grazern winken Millionen, aber sportlich ist der Abgang der nächste Dämpfer für den Meister, dessen Kader immer mehr an Qualität verliert.
Freitag war trainingsfrei, seit gestern läuft die Vorbereitung für das wohl bedeutungslose Rückspiel am Dienstagabend in Klagenfurt. Wo Sturm im Play-off der Champions-League gegen Bodö/Glimt nach der 0:5-Abfuhr in Norwegen versucht, Schadensbegrenzung zu betreiben. Es gilt, sich mit Anstand aus der Quali für die Königsklasse zu verabschieden und wenn möglich wichtige Punkte für die UEFA-Fünfjahreswertung zu holen.
Eine Völkerwanderung wie in der letzten Saison wird es Dienstag nicht spielen. Nach der aussichtslosen Ausgangslage erst recht nicht. 7000 Karten sind erst verkauft, ein fettes Minusgeschäft steht dem Klub ins Haus. Ein Spiel im Wörthersee-Stadion kostet Sturm rund 300.000 Euro.
Vor dem drohenden Aus im Play-off reißen die schlechten Nachrichten nicht ab. Denn: Nach Abwehrchef Wüthrich, Yalcouye sowie den Winter-Abgängen Biereth und Gazibegovic steht der Abgang des nächsten Stammspielers bevor. Laut englischen Medien ist Rechtsverteidiger Max Johnston vor dem Absprung auf die Insel und soll beim Zweitligisten Derby County unterschreiben.
Der Traditionsklub ist schon seit Wochen hinter dem Schotten her, der vor zwei Jahren zu den Schwarzen kam und seither 65 Spiele (zwei Tore, acht Vorlagen) bestritt. Dieser Tage haben die Engländer das Angebot für den 21-Jährigen nochmals nachgebessert, jetzt soll der Deal durch sein. „Interesse an unseren Spielern ist ein Zeichen der Anerkennung unserer Arbeit und ein normaler Prozess im Fußball bei erfolgreichen Mannschaften. Konkret zu Max Johnston halten wir es wie immer und werden Gerüchte nicht kommentieren“, so Sportchef Michael Parensen.
Kommt Ersatz?
Sportlich wäre der Abgang des Teamspielers ein herber Schlag, finanziell würde sich der Transfer für den Meister lohnen. Derby County ist bereit, für Johnston, der um ein „Butterbrot“ (350.000 Euro) von Motherwell kam, 2,5 Millionen Euro hinzulegen. Inklusive Bonuszahlungen könnte Sturm vier Mio. kassieren.
Jürgen Säumel ist jedenfalls nicht zu beneiden, die Mannschaft wird schwächer statt stärker. Mit Jungspund Arjan Malic (19) hat der Trainer nur mehr einen (gelernten) Rechtsverteidiger im Kader. Kommt Ersatz für Johnston oder setzt Sturm künftig mehr auf Kristjan Bendra, der im Sommer von Liefering kam und bislang bei der Zweier zum Einsatz kam?
Die Fans bangen, dass nach dem Verpassen der Königsklasse nun weitere Leistungsträger abhandenkommen könnten. Der Verbleib von William Böving ist ja auch weiterhin ungewiss.
