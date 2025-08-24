Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wer geht noch?

Nächster Abgang: Aderlass bei Sturm geht weiter!

Steiermark
24.08.2025 08:00
Max Johnston (li.) wird Sturm verlassen. Der Schotte steht vor dem Wechsel zu Derby County.
Max Johnston (li.) wird Sturm verlassen. Der Schotte steht vor dem Wechsel zu Derby County.(Bild: GEPA)

Vor dem wohl bedeutungslosen Play-off-Rückspiel am Dienstag gegen Bodö/Glimt droht Sturm der nächste Verlust:  Max Johnston steht vor dem Wechsel nach England. Den Grazern winken Millionen, aber sportlich ist der Abgang der nächste Dämpfer für den Meister, dessen Kader immer mehr an Qualität verliert.

0 Kommentare

Freitag war trainingsfrei, seit gestern läuft die Vorbereitung für das wohl bedeutungslose Rückspiel am Dienstagabend in Klagenfurt. Wo Sturm im Play-off der Champions-League gegen Bodö/Glimt nach der 0:5-Abfuhr in Norwegen versucht, Schadensbegrenzung zu betreiben. Es gilt, sich mit Anstand aus der Quali für die Königsklasse zu verabschieden und wenn möglich wichtige Punkte für die UEFA-Fünfjahreswertung zu holen.

Eine Völkerwanderung wie in der letzten Saison wird es Dienstag nicht spielen. Nach der aussichtslosen Ausgangslage erst recht nicht. 7000 Karten sind erst verkauft, ein fettes Minusgeschäft steht dem Klub ins Haus. Ein Spiel im Wörthersee-Stadion kostet Sturm rund 300.000 Euro.

Vor dem drohenden Aus im Play-off reißen die schlechten Nachrichten nicht ab. Denn: Nach Abwehrchef Wüthrich, Yalcouye sowie den Winter-Abgängen Biereth und Gazibegovic steht der Abgang des nächsten Stammspielers bevor. Laut englischen Medien ist Rechtsverteidiger Max Johnston vor dem Absprung auf die Insel und soll beim Zweitligisten Derby County unterschreiben.

Mit dem 19-jährigen Arjan Malic (re.) hat Trainer Jürgen Säumel nur mehr einen ...
Mit dem 19-jährigen Arjan Malic (re.) hat Trainer Jürgen Säumel nur mehr einen Rechtsverteidiger.(Bild: Pail Sepp)

Der Traditionsklub ist schon seit Wochen hinter dem Schotten her, der vor zwei Jahren zu den Schwarzen kam und seither 65 Spiele (zwei Tore, acht Vorlagen) bestritt. Dieser Tage haben die Engländer das Angebot für den 21-Jährigen nochmals nachgebessert, jetzt soll der Deal durch sein. „Interesse an unseren Spielern ist ein Zeichen der Anerkennung unserer Arbeit und ein normaler Prozess im Fußball bei erfolgreichen Mannschaften. Konkret zu Max Johnston halten wir es wie immer und werden Gerüchte nicht kommentieren“, so Sportchef Michael Parensen.

Kommt Ersatz?
Sportlich wäre der Abgang des Teamspielers ein herber Schlag, finanziell würde sich der Transfer für den Meister lohnen. Derby County ist bereit, für Johnston, der um ein „Butterbrot“ (350.000 Euro) von Motherwell kam, 2,5 Millionen Euro hinzulegen. Inklusive Bonuszahlungen könnte Sturm vier Mio. kassieren.

Lesen Sie auch:
Bilder sagen mehr als Worte.
Krone Plus Logo
Das tut weh:
In 90 Minuten verspielte Sturm zehn Millionen!
22.08.2025
Krone Plus Logo
Sturm atmet auf
Millionen-Flop macht Abflug: Neustart in Holland!
22.08.2025

Jürgen Säumel ist jedenfalls nicht zu beneiden, die Mannschaft wird schwächer statt stärker. Mit Jungspund Arjan Malic (19) hat der Trainer nur mehr einen (gelernten) Rechtsverteidiger im Kader. Kommt Ersatz für Johnston oder setzt Sturm künftig mehr auf Kristjan Bendra, der im Sommer von Liefering kam und bislang bei der Zweier zum Einsatz kam?

Der Verbleib von William Böving ist auch noch immer ungewiss.
Der Verbleib von William Böving ist auch noch immer ungewiss.(Bild: GEPA)

Die Fans bangen, dass nach dem Verpassen der Königsklasse nun weitere Leistungsträger abhandenkommen könnten. Der Verbleib von William Böving ist ja auch weiterhin ungewiss.

Porträt von Burghard Enzinger
Burghard Enzinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Pleite: Chef ließ sich bei Arbeitern nicht blicken
130.185 mal gelesen
Die Zentrale von Haka Küchen in Traun
Wien
Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus
113.990 mal gelesen
Die exakte Identifikation toter Patienten ist eine heikle Aufgabe in heimischen Spitälern.
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
107.334 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
2179 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Außenpolitik
Selenskyj schlägt vor, Putin in Wien zu treffen
1948 mal kommentiert
Selenskyj bei seinem Besuch in Österreich.
Innenpolitik
Neue Forderung nach Eingriff sorgt für Wirbel
1495 mal kommentiert
Viele Senioren leben von Mindespensionen. Das Thema wird immer mehr zum Politikum – zumal in ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf