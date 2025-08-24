Nächster Abgang: Aderlass bei Sturm geht weiter!

Der Traditionsklub ist schon seit Wochen hinter dem Schotten her, der vor zwei Jahren zu den Schwarzen kam und seither 65 Spiele (zwei Tore, acht Vorlagen) bestritt. Dieser Tage haben die Engländer das Angebot für den 21-Jährigen nochmals nachgebessert, jetzt soll der Deal durch sein. „Interesse an unseren Spielern ist ein Zeichen der Anerkennung unserer Arbeit und ein normaler Prozess im Fußball bei erfolgreichen Mannschaften. Konkret zu Max Johnston halten wir es wie immer und werden Gerüchte nicht kommentieren“, so Sportchef Michael Parensen.