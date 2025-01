Schulgelände wird nun mit 13 Kameras überwacht

Eine Einbruchserie in Schulen und Kindergärten beschäftigt, wie berichtet, derzeit die Ermittler. Auch in Linz trieben in der Diesterwegschule erst im Dezember lästige Langfinger ihr Unwesen. So soll im Advent nicht weniger als viermal eingebrochen worden sein. Davor war die Bildungseinrichtung 2024 bereits zweimal in die Schlagzeilen gekommen.