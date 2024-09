Vandalen fluteten absichtlich die Problem-Schule

Vor etwas mehr als einem halben Jahr geriet die Diesterwegschule in Linz in die Schlagzeilen. Auf das Gebäude wurden in der Nacht Schüsse abgefeuert. Nun gibt es den nächsten Vandalenakt mit einem enormen Sachschaden. Ein Waschbecken wurde außerhalb der Schulzeiten verstopft, der Gang geflutet.