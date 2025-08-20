Saläre offen – aber Stripfing erwägt, einzukaufen!

Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ehemalige Mitarbeiter des Nachwuchszentrums laufen ihren Salären monatelang nach, kämpfen um die Existenz. Während der Dorfverein erwägt, den Geldbeutel für Kaderergänzungen zu öffnen. „Wie gesagt, ich habe keinen Einblick in externe Dinge, die noch offen sind. Da liegt der Ball klar beim Vorstand.“

„Machen uns das Leben selbst schwer“

Indes stockt – wie anfangs erwähnt – der Motor am Rasen. Ein Punkt aus drei Partien ist ziemlich ernüchternd. „Mit dem Ende der Austria-Kooperation verließen uns auf einen Schlag 15 Spieler. Es war schon herausfordernd, in der Kürze ein Team zusammenzustellen“, so Grünwald. „Da braucht’s schon eine gewisse Zeit, bis das Werkl läuft.“ Umso mehr schmerzt das jüngste 0:1 gegen Klagenfurt. „Sehr unnötig. Wir waren bisher in allen drei Partien auf Augenhöhe, machen uns das Leben aber durch individuelle Fehler selbst schwer.“ Nicht nur am Fußball-Platz