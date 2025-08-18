Nach Padletennis erobert nun Pickleball das Land

Die Idee, dieser Trendsportart aus den USA in NÖ zu etablieren entstand vor etwa einem Jahr, als Thomas Adelbauer Besuch aus Amerika hatte und seine Gäste zu einem Padletennisturnier mitnahm: „Mike, einer der Gäste, frage mich, ob ich auch Pickleball kenne. Und als ich verneinte, bot er mir an, mich zu unterstützen, diesen Sport auch hier bekannt zu machen“, so Adelbauer. Und so kam es, dass der junge IT-Manager aus Ternitz gemeinsam mit dem 83-jährigen Mike Saltman aus Las Vegas in Wiener Neustadt auf 1033 m2 fünf ausschließlich auf Pickleball ausgerichtete Plätze errichtete.