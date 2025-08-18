Vorteilswelt
Neuer US-Trendsport

Nach Padletennis erobert nun Pickleball das Land

Niederösterreich
18.08.2025 13:00
Die Gründer Mike Saltman und Thomas Adelbauer freuen sich auf zahlreiche Besucher am ...
Die Gründer Mike Saltman und Thomas Adelbauer freuen sich auf zahlreiche Besucher am Eröffnungswochenende in der neuen Pickleball-Halle nahe der Fachhochschule. Hier kann auch schon gratis probiert werden.(Bild: Krone KREATIV/Racket Revolution)

Die neue Trendsportart Pickleball – eine Mischung aus Tennis, Tischtennis und Badminton – kann seit kurzem in Wiener Neustadt gespielt werden. Die große Eröffnung der Pickleball-Halle findet am 23. und am 24. August statt.  

Die Idee, dieser Trendsportart aus den USA in NÖ zu etablieren entstand vor etwa einem Jahr, als Thomas Adelbauer Besuch aus Amerika hatte und seine Gäste zu einem Padletennisturnier mitnahm: „Mike, einer der Gäste, frage mich, ob ich auch Pickleball kenne. Und als ich verneinte, bot er mir an, mich zu unterstützen, diesen Sport auch hier bekannt zu machen“, so Adelbauer. Und so kam es, dass der junge IT-Manager aus Ternitz gemeinsam mit dem 83-jährigen Mike Saltman aus Las Vegas in Wiener Neustadt auf 1033 m2 fünf ausschließlich auf Pickleball ausgerichtete Plätze errichtete.

Gespielt wird mit einem Carbon- oder Fiberglasschläger, der ein bisschen größer ist als beim Tischtennis. „Der Ball ist ein gelochter Kunststoffball, ähnlich einem Tennisball“, erklärt Adelbauer. Erfunden wurde die Sportart bereits 1965, nahe Seattle. „Mit Corona erlebte sie einen großen Boom in den USA und verdrängt dort bereits Tennis“, erklärt Adelbauer. Denn der Vorteil ist: „Man geht hin und innerhalb von 15 bis 30 Minuten kann jeder spielen, egal wie alt er ist“. Gespielt wird entweder zu zweit oder im Doppel.

Eröffnungsprogramm

23. und 24. August, jeweils ab 09.00 Uhr

1. Racket Revolution Open + Grand Opening

  • Offizielle Halleneröffnung & Begrüßung: Samstag, 09.30 Uhr
  • Kostenloses Schnuppern auf einem unserer Courts
  • Pickleball-Einführung & Tipps mit dem Nationalteam
  • Spektakuläre Spiele an zwei Turniertagen
  • Stimmung & Unterhaltung für die ganze Familie

Gebucht wird der Platz ganz einfach übers Internet, spielen kann man jetzt schon. Das große Eröffnungswochenende steht jedoch erst am 23. und 24. August bevor. Und da wird auch kein Geringerer als Dominik Thiem ein paar Bälle schlagen. 

https://www.racket-revolution.at/

Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
Niederösterreich

