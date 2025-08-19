Vorteilswelt
Admira strauchelt:

Muhr: „Müssen das rasch in den Griff bekommen!“

Sport
19.08.2025 09:00
Admiras Sportchef Ralf Muhr
Admiras Sportchef Ralf Muhr(Bild: GEPA)

Neue Saison, altes Leid: Die Admira strauchelt in Liga zwei, ließ zum zweiten Mal in Folge Federn. Sportdirektor Ralf Muhr sprach in der „Krone“ Klartext, nimmt seine Mannschaft in die Pflicht. Seinen Kader sieht er aber trotz Ergebniskrise bestens aufgestellt.

Vergangenen Samstag gab’s tatsächlich wieder einmal Bundesliga-Fußball in der Südstadt zu sehen. Aber eben nur, weil Hartberg derzeit das eigene Stadion auf Vordermann bringt, gegen Red Bull Salzburg zur Admira auswich. Die Elf von Coach Thomas Silberberger ist vom ersten Stock derzeit noch meilenweit entfernt. Sportlich, versteht, sich.

Die Admira (Mi. Schmidt) spielte gegen die Jungveilchen nur Remis
Die Admira (Mi. Schmidt) spielte gegen die Jungveilchen nur Remis(Bild: GEPA)

Der selbst ernannte Titelkandidat ließ bereits zum zweiten Mal in Folge Federn, kam in der Generali-Arena gegen die Young Violets nicht über ein ernüchterndes 1:1 hinaus. Der Unmut der Fans wächst. So fielen die Reaktionen in den sozialen Medien etwa vernichtend aus. „Die Leistung in Wien war eine taktische und fußballerische Bankrotterklärung! Wir sind scheinbar nicht nur unbesiegbar, sondern auch unaufsteigbar“, tobte ein User. Starker Tobak!

Ralf Muhr
Ralf Muhr(Bild: GEPA)

Wie reagiert Admiras Sportchef auf die zunehmende Kritik der Anhänger? „Ich lese mir diese Dinge nicht wirklich durch“, so Ralf Muhr. „Es war aber natürlich sehr ärgerlich. Wir haben das Heft in Halbzeit zwei völlig unnötig aus der Hand gegeben, viele individuelle Fehler gemacht“, knurrt Muhr, der seine Elf in die Pflicht nimmt.

Auch Thomas Silberberger steht in der Kritik
Auch Thomas Silberberger steht in der Kritik(Bild: GEPA)

„Wir müssen diese Dinge rasch in den Griff bekommen, haben heuer ganz andere Ambitionen.“ Wobei auch er weiß, dass der Kader wieder ordentlich durch gewürfelt wurde. „Klar, wir haben einige junge und unerfahrene Spieler dabei. Das werden wir aber nicht als Ausrede vorschieben. Einige sind unzufrieden, laufen noch immer ihrer Form nach.“
„Stehe zu 100 Prozent hinter dem Kader“‘
Auch Coach Silberberger bekam zuletzt vermehrt sein Fett ab. Muhr: „Wir haben einen Toptrainer, der im Rahmen seiner Möglichkeiten alles versucht.“ Nachlegen will man indes nicht mehr. Zwei Wochen vor Ende der Frist, schiebt Muhr das Transferfenster vorzeitig zu. „Es wurden ja super Burschen verpflichtet, zudem mit Leistungsträgern verlängert. Ich stehe zu 100 Prozent hinter dem Kader.“ Noch. Fährt die Admira am Freitag daheim gegen Aufsteiger Wels nicht den wichtigen Dreier ein, ist wohl endgültig Feuer am Dach. „Ich bin davon überzeugt, dass wir da ein anderes Gesicht sehen werden, dass es noch eine richtig geile Saison sein wird..“

Porträt von Christopher Thor
Christopher Thor
Folgen Sie uns auf