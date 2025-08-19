Muhr: „Müssen das rasch in den Griff bekommen!“

„Wir müssen diese Dinge rasch in den Griff bekommen, haben heuer ganz andere Ambitionen.“ Wobei auch er weiß, dass der Kader wieder ordentlich durch gewürfelt wurde. „Klar, wir haben einige junge und unerfahrene Spieler dabei. Das werden wir aber nicht als Ausrede vorschieben. Einige sind unzufrieden, laufen noch immer ihrer Form nach.“

„Stehe zu 100 Prozent hinter dem Kader“‘

Auch Coach Silberberger bekam zuletzt vermehrt sein Fett ab. Muhr: „Wir haben einen Toptrainer, der im Rahmen seiner Möglichkeiten alles versucht.“ Nachlegen will man indes nicht mehr. Zwei Wochen vor Ende der Frist, schiebt Muhr das Transferfenster vorzeitig zu. „Es wurden ja super Burschen verpflichtet, zudem mit Leistungsträgern verlängert. Ich stehe zu 100 Prozent hinter dem Kader.“ Noch. Fährt die Admira am Freitag daheim gegen Aufsteiger Wels nicht den wichtigen Dreier ein, ist wohl endgültig Feuer am Dach. „Ich bin davon überzeugt, dass wir da ein anderes Gesicht sehen werden, dass es noch eine richtig geile Saison sein wird..“