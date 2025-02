Hooligans blüht ein langjähriges Stadionverbot

Zumindest ein mehrjähriges Stadionverbot erwartet jene Salzburger Hooligans, die wie berichtet an einer Attacke auf einen Zug in Italien beteiligt waren. Am Montag hat das Polizeipräsidium von Udine ein fünfjähriges Zutrittsverbot für Sportveranstaltungen über die sechs Salzburger sowie zwei Italiener verhängt, die am Samstag festgenommen worden waren.