Auch Regen tat der guten Laune keinen Abbruch

Keine Starallüren

Besonders groß war der Andrang am „Krone“-Truck bei der Autogrammstunde von Österreichs derzeitiger Nummer eins im Tennis, Filip Misolic. Ohne jede Starallüren und tiefenentspannt nahm er sich viel Zeit für Autogramme, Selfies und Kurz-Gespräche. Auf seine derzeitige Top-Form angesprochen, betonte er: „Ich fühle mich sehr gut. Vor allem, weil ich derzeit wirklich gutes Tennis spiele – darüber freue ich mich am meisten. Mein Team und ich trainieren gut, liefern eine gute Leistung ab – so kann es gerne weitergehen.“