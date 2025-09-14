Heimische Lebensmittel: „Kommen in kritische Zone“

„Es heißt pauschal, Lebensmittel sind zu teuer“

Und in diese ohnehin angespannte Lage kommt nun die Diskussion über Lebensmittelpreise. Für Hohensinner geht sie völlig in die falsche Richtung: „Jetzt heißt es pauschal, Lebensmittel sind zu teuer.“ Es werde nicht erwähnt, wie wertvoll hochwertige Lebensmittel für Menschen und deren Gesundheit sind. Und es werde nicht unterschieden zwischen industriell hergestellten Produkten internationaler Konzerne und Bereichen, die der Natur und dem Klimawandel ausgeliefert sind, etwa Obst und Gemüse, das Kerngeschäft von Frutura.