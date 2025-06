Volksmusiklegende erhält Tiroler Volkskulturpreis

„Franz Posch steht für die Tiroler Volksmusik wie kaum ein anderer“, so der zuständige Landesrat Josef Geisler (ÖVP) in einer Aussendung des Landes. Der 1953 in Hall in Tirol geborene Posch moderiert seit Jahrzehnten die Fernsehsendung „Mei liabste Weis“, seit 1979 ist er zudem Radiomoderator im ORF Landesstudio Tirol.