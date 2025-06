Klub zieht Kaufoption – Konter mit Rückkaufoption!

„Morgans Rückkehr ist eine großartige Gelegenheit, da er den Verein perfekt kennt. Seine Vielseitigkeit, seine vorbildliche Mentalität und seine Erfahrung, die er in einer so anspruchsvollen Meisterschaft wie in der Bundesliga gesammelt hat, werden für den Trainer eine große Bereicherung sein“, so St. Pauli-Sportdirektor Jean-Louis Leca.