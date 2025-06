Pech für Diebe: Fluchtauto hatte Reifenplatzer

Polizist entdeckte flüchtenden Dieb zufällig

Einer der beiden Flüchtigen wurde gegen Mitternacht desselben Tages an der Autobahnraststation Gralla gefasst. Am nächsten Morgen sah einer der beteiligten Polizisten am Weg zur Arbeit zufällig den noch flüchtigen Tatverdächtigen, der zu Fuß unterwegs war. Der Mann wurde festgenommen.