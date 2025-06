Aktionstag im Kampf gegen die Flut an Fake News

Anlässlich eines Aktionstages gegen Desinformation luden das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Wien und das Europäische Forum Alpbach am Freitag in den „Media Campus Tirol“ ein. Am Vormittag durften Schulklassen das „Bad News Game“ spielen, in dem sie verschiedene Werkzeuge zur Bekämpfung von Desinformation – besser bekannt als Fake News – kennenlernten. Am Nachmittag fand beim „Hike & Talk“ ein Dialogspaziergang mit Politik, Wissenschaft und Medien zum Thema „Vertrauen und Wahrheit in der Demokratie“ statt.