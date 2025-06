Fix: Hartberg-Goalie Sallinger wird ein Schotte

„Ich weiß, dass mit dieser Entscheidung ein sehr besonderes Kapitel in meiner Karriere enden wird. Eine Zeit, in der ich wirklich viel gelernt, besondere Menschen kennengelernt und besondere Momente erlebt habe. Ich war sieben Jahre da und bin stolz, dass ich vor allem die letzten zweieinhalb Jahre als Nummer eins mitprägen durfte. Das waren sicher die zwei erfolgreichsten Jahre des Vereins, mit dem Punkterekord und Meisterplayoff letztes Jahr und in diesem Jahr das Cupfinale. Jetzt freue ich mich auf meine neue Challenge bei Hibernian“, sagt Sallinger in einem Statement auf der Vereinshomepage.