Vasiliki Alexandri holt Solo-EM-Gold in Technik!

Während die beiden bei den vergangenen Europameisterschaften im vergangenen Juni in Belgrad krankheitsbedingt nicht am Start gewesen waren, hatte ihre Schwester in Serbien auch in der Solo-Kür gewonnen. Nun auf Madeira sind sowohl OSV-Solo als auch -Duett aber nur in der Technik angetreten, da die erst drei Monate Trainingszeit mit ihrer neuen Trainerin Takako Nakajima für die Ausarbeitung eines Kür-Programms nicht gereicht haben. Dafür gab es den unter der Japanerin nun bestmöglichen EM-Erfolg.