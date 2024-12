Gefesselt und gefoltert: So erlebte Opfer Albtraum

„Ich glaube, es waren Mistelverkäufer, die mich ausspioniert haben. Zehn Tage vor der Tat waren welche bei uns in der Siedlung. Als ich die Haustüre aufgemacht hab’, haben sie wahrscheinlich gesehen, dass drinnen alles neu renoviert ist und bei mir etwas zu holen wäre. Außerdem hab’ ich einen Gipsfuß gehabt, da werden sie sich gedacht haben, der kann nicht davonlaufen“, mutmaßt jener 44-jährige Bad Ischler, der am 25. November um 5.30 Uhr früh in seinem eigenen Haus von zwei maskierten Verbrechern überfallen, verprügelt und gefoltert worden war.